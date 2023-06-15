消委會｜寵物游泳池資訊和安全措施欠透明　大部分場地無職員考獲寵物急救證書

一眾愛狗主人近年新興光顧私人經營的寵物游泳池，讓毛孩去游泳消暑兼「放電」。然而，這類場地過去曾因收費及安全等問題引起糾紛，甚至有犬隻在游泳期間不適甚或死亡。消費者委員會檢視12間寵物游泳池的服務詳情，發現當中有收費資訊透明度不足，沒有在其網頁或社交平台上完整地提供泳池的水深、水溫及清潔頻率等資料，大部分商戶都沒有提供其伴游護理員及嬉水池當值職員的資歷，例如是否考獲寵物急救證書。消委會認為，業界極需改善資訊透明度，主動披露資訊，讓消費者作出知情及適合其犬隻的選擇。
消委會於今年3至4月，檢視了12間專門為犬隻提供游泳場地的商戶的服務內容，包括7間室內恆溫池及5間戶外嬉水池。室內恆溫池標榜四季恆溫，有寵物護理員在水中以1對1或1對2的比例貼身照顧，較適合初次游泳、年老或希望訓練肌肉或關節的犬隻。戶外嬉水池則以自助形式為主，讓同場犬隻一同自由暢泳，適合有經驗及喜歡社交的犬隻。消委會從泳池的網頁、社交平台及客戶服務搜集資訊，並要求有關商戶核實及提供補充資料，當中4間在截稿前未有回覆或表明不會回覆，另外3間只作簡短回覆，反映業界資訊透明度欠理想。
僅5間商戶表示護理員考獲寵物急救證書
消委會指，狗主們的首要考慮是犬隻的安全保障，會合理地期望商戶會盡其責任，在寵物泳池服務上提供安全措施，例如安排寵物急救員駐場，確保犬隻遇到突發情況。5間戶外嬉水池，均沒有提供其職員的資歷、是否考獲寵物急救證書、當值人數等重要資料。僅1間表示有職員會在泳池開放時段於水中及池邊當值，餘下4間並沒有提供相關資訊。7間恆溫池當中，有5間明確表示護理員已考獲寵物急救證書，但其餘2間則未有回覆。消委會認為，儘管現時沒有針對寵物游泳池從業員的認可資歷，商戶亦應確保其護理員具備專業技能，並將相關的資歷提供予消費者參考。
缺乏水質衛生資訊 無法評估應否使用
消委會指，泳池的規格和水質衛生情況均會影響犬隻的安全及健康，屬基本重要資訊，惟全部商戶在其網頁或社交平台上皆沒有完整地公開泳池面積、水深，以及最多容納犬隻數量等資訊，大部分只以文字描述有關水質內容及過濾系統，卻沒有提供具體操作資訊，例如換水頻率、清潔方法等。消委會去信詢問，多達7間商戶仍沒有回應或拒絕補充。令消費者根本無從衡量泳池的衛生及使用情況，以評估應否使用服務。
逾半室內恆溫池沒公開完整價目表
消委會又指，7間室內恆溫池當中，僅3間有在其網上官方平台公開完整價目表及服務內容，其餘4間須消費者聯絡職員查詢收費，當中2間在詢問後提供完整價目表，另外2間需要消費者先提交犬隻品種、體重、年齡、疫苗注射紀錄等資料再報價。此類場地的單節游泳時間一般為30至45分鐘，並由寵物護理員伴游，收費一般以犬隻的體重和品種而定。當中5間商戶的收費已包含專人沖身及吹乾服務，而費用最低的商戶需另外加購60元至100元沖洗費；價格次高的商戶反而只有自助沖洗區讓狗主自行為犬隻梳洗。至於是否提供洗毛液，各商戶也有所不同。獸醫提醒，泳池水有機會含有致敏原或病原體，犬隻游泳後應使用洗毛液洗澡，以清除犬隻身上殘餘的氯或其他有害物質。洗澡後亦務必以吹風機吹走多餘水分，以免犬隻著涼生病。
部分戶外嬉水池設會員制 游泳費另計
戶外嬉水池方面，單次收費整體上較室內恆溫池低，5間商戶當中，有3間設有會員制度，入會費由每隻犬隻一次性50元登記費到380元半年會籍不等，另須繳付90元至150元單次游泳費，其中1間即使成為其會員，每次仍要額外支付入場費。消費者亦要留意，提供救生衣的商戶會額外收取租借費，部分須同時繳交100元按金。5個商戶當中，3間容許狗主下水伴游，但只有1間表示有提供沖洗設施予伴游人士。
僅3間商戶表示已購買第三者責任保險
消委會指出，10間寵物游泳池會於其網頁上、場地當眼處或使用服務前將相關條款及細則提供予消費者參閱，其中2間室內恆溫池及2間戶外嬉水池會以服務條款、同意書及免責聲明等形式，要求消費者簽署作實。一般而言，各商戶均要求狗主全程在場監護及自行承擔風險責任。逾半（7間）商戶的條款及細則等文件含有免責條款，註明若犬隻在使用泳池服務期間不適、受傷或死亡，商戶不會承擔責任，其中1間則列明最高賠償金額為1,500元。另1間更沒有公開亦沒有回應消委會索取免責聲明的要求，採取已讀不回的態度，情況令人失望。僅3間有提供條款及細則的商戶回覆表示已為場地購買第三者責任保險。
消委會：商戶有責任確保消費者及犬隻使用設施及服務時合理安全
消委會建議商戶應提供包括免責條款的條款及細則全文，讓消費者可在到訪前清楚了解並評估當中的責任及風險，商戶亦應主動解釋及確保消費者明瞭條款內容。商戶除了有責任確保消費者及犬隻在使用設施及服務時是合理安全外，亦有責任為游泳池購買適當保額的第三者責任保險，為服務使用者提供較全面的保障。