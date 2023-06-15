消委會｜寵物游泳池資訊和安全措施欠透明　大部分場地無職員考獲寵物急救證書

一眾愛狗主人近年新興光顧私人經營的寵物游泳池，讓毛孩去游泳消暑兼「放電」。然而，這類場地過去曾因收費及安全等問題引起糾紛，甚至有犬隻在游泳期間不適甚或死亡。消費者委員會檢視12間寵物游泳池的服務詳情，發現當中有收費資訊透明度不足，沒有在其網頁或社交平台上完整地提供泳池的水深、水溫及清潔頻率等資料，大部分商戶都沒有提供其伴游護理員及嬉水池當值職員的資歷，例如是否考獲寵物急救證書。消委會認為，業界極需改善資訊透明度，主動披露資訊，讓消費者作出知情及適合其犬隻的選擇。 消委會於今年3至4月，檢視了12間專門為犬隻提供游泳場地的商戶的服務內容，包括7間室內恆溫池及5間戶外嬉水池。室內恆溫池標榜四季恆溫，有寵物護理員在水中以1對1或1對2的比例貼身照顧，較適合初次游泳、年老或希望訓練肌肉或關節的犬隻。戶外嬉水池則以自助形式為主，讓同場犬隻一同自由暢泳，適合有經驗及喜歡社交的犬隻。消委會從泳池的網頁、社交平台及客戶服務搜集資訊，並要求有關商戶核實及提供補充資料，當中4間在截稿前未有回覆或表明不會回覆，另外3間只作簡短回覆，反映業界資訊透明度欠理想。

僅 5 間商戶表示護理員考獲寵物急救證書 消委會指，狗主們的首要考慮是犬隻的安全保障，會合理地期望商戶會盡其責任，在寵物泳池服務上提供安全措施，例如安排寵物急救員駐場，確保犬隻遇到突發情況。5間戶外嬉水池，均沒有提供其職員的資歷、是否考獲寵物急救證書、當值人數等重要資料。僅1間表示有職員會在泳池開放時段於水中及池邊當值，餘下4間並沒有提供相關資訊。7間恆溫池當中，有5間明確表示護理員已考獲寵物急救證書，但其餘2間則未有回覆。消委會認為，儘管現時沒有針對寵物游泳池從業員的認可資歷，商戶亦應確保其護理員具備專業技能，並將相關的資歷提供予消費者參考。

缺乏水質衛生資訊 無法評估應否使用 消委會指，泳池的規格和水質衛生情況均會影響犬隻的安全及健康，屬基本重要資訊，惟全部商戶在其網頁或社交平台上皆沒有完整地公開泳池面積、水深，以及最多容納犬隻數量等資訊，大部分只以文字描述有關水質內容及過濾系統，卻沒有提供具體操作資訊，例如換水頻率、清潔方法等。消委會去信詢問，多達7間商戶仍沒有回應或拒絕補充。令消費者根本無從衡量泳池的衛生及使用情況，以評估應否使用服務。

逾半室內恆溫池沒公開完整價目表 消委會又指，7間室內恆溫池當中，僅3間有在其網上官方平台公開完整價目表及服務內容，其餘4間須消費者聯絡職員查詢收費，當中2間在詢問後提供完整價目表，另外2間需要消費者先提交犬隻品種、體重、年齡、疫苗注射紀錄等資料再報價。此類場地的單節游泳時間一般為30至45分鐘，並由寵物護理員伴游，收費一般以犬隻的體重和品種而定。當中5間商戶的收費已包含專人沖身及吹乾服務，而費用最低的商戶需另外加購60元至100元沖洗費；價格次高的商戶反而只有自助沖洗區讓狗主自行為犬隻梳洗。至於是否提供洗毛液，各商戶也有所不同。獸醫提醒，泳池水有機會含有致敏原或病原體，犬隻游泳後應使用洗毛液洗澡，以清除犬隻身上殘餘的氯或其他有害物質。洗澡後亦務必以吹風機吹走多餘水分，以免犬隻著涼生病。

部分戶外嬉水池設會員制 游泳費另計 戶外嬉水池方面，單次收費整體上較室內恆溫池低，5間商戶當中，有3間設有會員制度，入會費由每隻犬隻一次性50元登記費到380元半年會籍不等，另須繳付90元至150元單次游泳費，其中1間即使成為其會員，每次仍要額外支付入場費。消費者亦要留意，提供救生衣的商戶會額外收取租借費，部分須同時繳交100元按金。5個商戶當中，3間容許狗主下水伴游，但只有1間表示有提供沖洗設施予伴游人士。