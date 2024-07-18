消委會｜就農夫山泉樣本歸類落差致歉　消委會：重新評分升至5星

改列為 獨立類別「飲用天然水」 消委會聲明指，與「農夫山泉」的代表會面和作深入交流後，了解到有關產品既不是「天然礦泉水」，亦非「純淨水」，而是「飲用天然水」，而該公司採用的標準為其生產地，即內地的《食品安全國家標準包裝飲用水》(GB19298-2014)。就此，消委會將該樣本改列為一獨立類別「飲用天然水」並重新評分。 消委會續指，從消費者角度而言，若以測試結果的TDS值作為比試，該樣本口味較一般「天然礦泉水」為淡，與一般「純淨水」比較則較濃。至於溴酸鹽方面，該會根據歐盟有關飲用水的溴酸鹽最大限值為每公升10微克計算，此限值與《食品安全國家標準包裝飲用水》(GB19298-2014)一致，而該樣本的檢出量(每公升3微克)屬「飲用水」準則值範圍內，並遠低於上述準則值，可以安全飲用，並在重新評分後，「農夫山泉」樣本的整體表現由4.5星調整至5星。

強調全部樣本 可安心飲用 消委會重申，是次全部30款測試樣本的化學安全及微生物測試結果理想，沒發現有害物質超出相關準則值，亦在月刊文章、新聞稿及其他傳訊文件，以至記者會上的發言，都指包括「農夫山泉」等全部樣均可安心飲用。該會強調文章的主旨並非產品有安全問題，而是為各樣本的性價比和瓶裝水的膠樽對環境所構成的影響，提醒消費者瓶裝水塑膠瓶一般只能使用一次，而降解塑膠可能需要幾百年的時間，消費者宜嘗試改變生活習慣，從源頭減塑。