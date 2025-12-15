消委會｜座枱式水機出水溫度不均勻　1樣本最大溫差達10.3度

近年座枱式水機成為不少家庭及辦公室的常見電器。消費者委員會與機電工程署合作測試8款樣本，結果顯示所有樣本的安全程度表現理想，並能迅速供應熱水，首次輸出熱水時間由少於1秒至2.5秒。然而，有樣本在連續製作數杯熱水時在出水口量度的出水溫度不太均勻，撇除首杯不計，1款樣本的3杯熱水每杯之間的平均水溫最多可相差10.3度（攝氏度，下同），另外 2 款每杯之間最大溫差亦有 5度以上。消委會表示，在檢視各樣本的說明書後，留意到樣本間所標示的最高水溫的量度方法不一，建議生產商及代理商於產品的包裝盒上、網頁、宣傳單張及說明書清晰列明水溫量度位置及出水口的溫度，以助消費者作出知情選擇。

8款座枱式水機樣本提供的多段水溫選擇由4個至62個，水箱額定容量由2.5升至6升不等，沒有過濾功能的樣本售價由749元至1,980元，具備過濾功能的則由2,588元至6,488元。

是次測試涵蓋首次輸出熱水速度、熱水均勻度、加熱效率、容量吻合度及備用耗電量，並評估使用方便程度；機電工程署則測試樣本的安全表現。消委會表示，安全是座枱式水機的基本要求。8款樣本均通過防觸電保護、溫升、絕緣及結構等測試。當中2款的標示有待改善，包括接地標誌欠穩妥或沒有標示正常運作的環境溫度。

1樣本每杯水最大溫差達10.3度

各樣本首次輸出熱水的速度非常快，由少於1秒至2.5秒，其中6款不多於1秒。實驗室亦將水溫設至各樣本可選擇的最高溫度，然後連續製作數杯約250毫升的熱水，並在出水口位置量度熱水的溫度。測試共進行2次，並取其平均數作評估。有樣本在連續製作數杯熱水時的出水溫度不太均勻，撇除平均溫度較低的首杯，即使同一款樣本的其後3杯熱水在出水口所量得平均水溫亦有差別，其中1款「飛利浦」的樣本（RO1）每杯間最大的溫差有10.3度，另外 2 款分別是「家の逸」（RO4）及BRUNO（WD4），每杯間最大溫差亦有5度以上，表現較不平均。

全部樣本加熱效率表現理想

效率方面，測試參考美國能源之星飲水機的測試方法，根據兩次熱水測試量得的耗電量、出水量及水溫計算樣本的加熱效率。8款樣本製作熱水時的平均加熱效率介乎85.6%至91.9%，整體表現不俗。至於樣本在備用時的耗電量，測試量度在僅開啟熱水功能、未啟動其他功能下，如冷水或網絡連接等功能，待機1天的耗電量，結果由8瓦小時至109.5瓦小時不等。

有樣本實際水箱容量與標示差異達8%

當水溫設定為最高、出水量設定為250毫升或最接近250毫升時，大部分樣本量得的出水量與設定接近，表現理想，惟有1款樣本偏差較大，實際出水量比設定多出9.4%（約23.4毫升），熱水或有機會從容器中溢出。至於水箱容量，所有樣本量得的數值均較標示為低，差距由0.2%至8%，消費者如重視容量，宜多加留意。