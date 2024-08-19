廁紙是日常生活的必需品，然而市面上廁紙的品牌眾多，消費者委員會測試結果發現廁紙每卷格數及長度可差逾倍，4款未能通過沖散測試或導致廁所淤塞。
消費者選擇廁紙時各有不同考慮，包括價格、層數、每卷長度、吸濕性能、強韌度、柔軟度等多方面。消委會選購25款卷裝廁紙樣本，15款為3層紙、8款為4層紙，及2款為5層紙。每卷平均售價介乎2元至5.6元。若以每100克的淨重計，則由1.4元至3.6元等，相差最多逾1.5倍；若以每平方米計，則由0.7元至2元，相差約1.8倍。
結果顯示廁紙整體衞生情況理想，有多款獲4.5分總評，包括Watsons、潔柔、759阿信屋、Meadows、佳之選、原木日記及維達。若單從抵用角度出發，參考標準於每款型號抽取3卷樣本點算格數，並取其平均值。結果顯示最多的759阿信屋樣本共有369格，而最少的Tempo只有133格，相差近1.8倍。該2款樣本的平均每卷總長度亦是差距最大，分別為40.6米及18.6米，相差約1.1倍。若以整卷廁紙的總面積計算，差距最大亦是該2款樣本，分別為4.5平方米及2平方米，相差逾1.2倍。售價以每平方米計算亦是相差最大的例子之一，差額為1.3元。不過，每卷平均格數最少及長度最短的1款，其紙質屬較厚實的樣本。
4款未能通過沖散測試
沖散測試模擬廁紙在座廁渠道被沖散的情況，有4款樣本包括皇冠、佳之選、Avellana及Junas未能通過測試要求，未能分散出1片或以上的紙屑，或有可能在沖廁時難被沖散，容易造成渠道淤塞。然而，該4款樣本的濕紙抗拉強度普遍都較高。廁紙柔軟度對兒童、長者或皮膚敏感人士尤其重要。測試結果顯示有4款樣本包括唯潔雅、Tempo、倩絲及Junas柔軟度較低。綜合而言，3層紙樣本普遍較4層紙及5層紙樣本柔軟。
此外，部分品牌的同型號廁紙在不同零售點分別會供應10卷裝與12卷裝，消委會選購了其中5個品牌同型號的10卷及12卷裝樣本，並從每包裝抽取3卷量度淨重及點算張數。若以每卷平均淨重比較，其中4款包括潔柔、唯潔雅、Tempo及維達的12卷裝明顯比10卷裝輕，最多相差28克。售價方面，以每100克紙費用比較，結論較不一致，有3款的12卷裝較10卷裝低，潔柔及Tempo則相反。
此外，大部分樣本均未有標明每卷的格數、尺寸、淨重、保質期等資料，消委會促請生產商在控制品質的同時，亦應該在包裝上清楚標示相關資料，增加產品資訊透明度，方便消費者在選購時作比較。
消委會「貼士」
- 可選購每包較重、捲得緊密、紙卷直徑大而中間紙筒較細的廁紙。壓花設計的廁紙捲起時外表較為蓬鬆，視覺上會較為大卷
- 藥行、藥房或家品店的廁紙價格比超巿較穩定，而超巿供應的牌子和型號則選擇較多，於不同時間推出不同牌子型號的優惠，選購時不妨多比較價錢
- 廁紙使用時可能會釋出微細紙屑，放於洗手間亦易因環境潮濕、擺放時間長而滋生較多細菌，因此不宜用廁紙來取食物或抹嘴臉
- 廁紙未開封時應存放在乾爽、通風的潔淨環境，避免大量存放於潮濕的洗手間或浴室內；消費者應留意個人與同住者的慣常用量，避免囤積過多，以免儲存不當而不慎使用受潮或發霉的廁紙