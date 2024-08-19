消委會｜廁紙每卷格數及長度可差逾倍 4款未能通過沖散測試或導致廁所淤塞(蘇文傑攝)

廁紙是日常生活的必需品，然而市面上廁紙的品牌眾多，消費者委員會測試結果發現廁紙每卷格數及長度可差逾倍，4款未能通過沖散測試或導致廁所淤塞。

消費者選擇廁紙時各有不同考慮，包括價格、層數、每卷長度、吸濕性能、強韌度、柔軟度等多方面。消委會選購25款卷裝廁紙樣本，15款為3層紙、8款為4層紙，及2款為5層紙。每卷平均售價介乎2元至5.6元。若以每100克的淨重計，則由1.4元至3.6元等，相差最多逾1.5倍；若以每平方米計，則由0.7元至2元，相差約1.8倍。

結果顯示廁紙整體衞生情況理想，有多款獲4.5分總評，包括Watsons、潔柔、759阿信屋、Meadows、佳之選、原木日記及維達。若單從抵用角度出發，參考標準於每款型號抽取3卷樣本點算格數，並取其平均值。結果顯示最多的759阿信屋樣本共有369格，而最少的Tempo只有133格，相差近1.8倍。該2款樣本的平均每卷總長度亦是差距最大，分別為40.6米及18.6米，相差約1.1倍。若以整卷廁紙的總面積計算，差距最大亦是該2款樣本，分別為4.5平方米及2平方米，相差逾1.2倍。售價以每平方米計算亦是相差最大的例子之一，差額為1.3元。不過，每卷平均格數最少及長度最短的1款，其紙質屬較厚實的樣本。