消委會｜建議按內地標準列明廁紙資訊　選用內地標準與農夫山泉事件無關

消費者委員會測試25款卷裝廁紙，結果顯示整體衞生情況理想。不過，消委會建議生產商按內地標準統一列明廁紙資訊，方便消費者「蘋果對蘋果」地比較。消委會指建議採用內地標準，與上月測試飲用水引起內地樽裝水品牌農夫山泉投訴無關。

消委會總幹事黃鳳嫺今早在電台節目指，內地廁紙在包裝上有清楚標示，包括長闊度、層數、格數、淨重、生產期、保質期等。香港很多廁紙是在內地生產，也希望可以按同一標準，方便消費者比較不同的廁紙及價錢。消委會上月測試飲用水，指在農夫山泉樽裝水檢出每公升3微克溴酸鹽，達到歐盟上限。農夫山泉發律師信，批評檢測報告評價不客觀。消委會罕有地就調查結果致歉，又把農夫山泉由「天然礦泉水」改列為獨立類別「飲用天然水」，評分調整至5星。至於今次建議廁紙採用內地標準列明資訊，黃鳳嫺表示整個產品測試程序，包括構思、提交建議書、購入樣本送到實驗室等，待有測試結果後，會讓相關商戶及品牌作出回應再製成報告，整個過程需時約9個月至1年，因此今次選用內地標準，並非受上月的事件影響。