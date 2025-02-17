消委會︱快餐店用紙杯倒落自攜杯 未能真正達到「走即棄」

不少市民都有買咖啡或手搖飲品，部分人為免產生即棄紙杯及膠杯、杯蓋及飲管等，都會使用自攜杯購買外賣飲品。消委會今日（17日）發表《選擇》月刊調查結果，指各間連鎖店的自攜杯政策不一，其中一些店舖沒有事先提供飲品容量及杯身大小要求，導致滿瀉或是無法盛載，最終仍要使用即棄紙杯製作飲品，部分商戶在製作飲品過程中會先使用外賣杯盛載飲品或冰粒，再倒進自攜杯內，未能真正貫徹「走即棄」理念。 消委會於去年11至12月派實試員以一般消費者身分先後到訪20間售賣即製飲品的連鎖商戶，位於不同地區的各3間分店，以自攜杯購買外賣飲品，合共進行了60次實試。其中10間商戶有售賣即製咖啡（當中2間為便利店），另外10間則售賣手搖飲品（7間屬台式飲品、3間為手打檸檬茶）。實試員每次均會向店員查詢使用自攜杯的限制及所提供的優惠，並於下單時表明會使用自攜杯。

商戶資訊不全或籠統 或窒礙「自攜杯」行為 但消委會發現，商戶資訊不全或籠統，可能或窒礙「自攜杯」行為。20間商戶均接受消費者以自攜杯購買飲品，在實試整體滿意度方面，超過七成評價均為「滿意」或「十分滿意」，以在手搖飲品店的體驗較佳。然而，並非每次過程均同樣順利，有時即使帶備了自攜杯，最終不能使用。以一間有提供即製咖啡的便利店為例，實試員於其中2次實試中均因為自攜杯杯身過高，未能直接放置於咖啡出口處下方，而需使用即棄紙杯盛載，而店內亦缺乏相關資訊提醒消費者。

製作過程中仍使用外賣杯 無助減廢 另消委會提到，部分商戶僅以「大」、「小」、「標準」、「正常」等較籠統字眼標示不同大小的飲品，卻未有註明實際容量，即使向店員查詢，有時亦未能獲得清晰答覆，令消費者無所適從。其中一次實試員下單時向店員查詢，所帶備約350毫升的自攜杯能否盛載「標準」大小的凍咖啡，店員並無正面回應，只示意實試員參考放在店內的外賣紙杯大小，結果飲品在未蓋上杯蓋時已經滿瀉，而店員亦沒有嘗試協助清潔杯身。

有違「綠色營運」理念宣傳 消委會表明深感失望 消委會批評，部分商戶製作飲品的流程，依然會使用外賣杯。在一間有售賣即製咖啡的大型連鎖快餐店，實試員在不同分店的3次實試中，均按指示在櫃檯下單時先向店員表明使用自攜杯，並將自攜杯交予店員。然而3間分店的店員均先用外賣紙杯製作飲品，完成後才將飲品倒進實試員的自攜杯內，未能真正達到「走即棄」，亦有違其集團「綠色營運」理念和宣傳，消委會表明對此深感失望。 該大型連鎖快餐店回應指，自攜杯只適用於其櫃檯所製作之產品。如顧客在咖啡櫃檯下單，須於下單時向員工表明使用自攜杯，及將其清潔的自攜杯交予員工進行產品製作。不過消委會指已按相關指示面對面下單，但過程仍然有使用到外賣紙杯。

另外消委會發現雖然過半商戶有自攜杯優惠，然而實試發現並非每間均有清晰向消費者展示相關資訊。其中一間提供$5優惠的咖啡店，實試員在3次購買過程中，均發現相關資訊只以較小字體印於掛牆大型餐牌下方，未有透過如店內海報、電子屏幕、單張等宣傳，消費者或難以察覺而錯過優惠。