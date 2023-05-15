消委會｜成人紙尿片紙尿褲非愈貴愈好　逾半尿片不透氣或使皮膚過敏出疹

消費者委員會測試了市面上30款成人紙尿片、紙尿褲或尿滲墊，發現不同樣本在滲透性能及透氣表現參差，其中13款樣本的透氣程度較低，另有2款樣本的回滲較嚴重，以及1款樣本的滲漏量較多。消委會提醒消費者在選購成人尿片或尿褲等產品時，應先了解使用者的失禁程度、活動能力和生活習慣，並多作比較，試用後再選擇最合適的產品。

消委會從市面購買了15款成人紙尿片、10款穿着式成人紙尿褲，及5款尿滲墊樣本進行測試，評估其滲透性能、透氣度、質量、衞生程度、有害化學物質含量、酸鹼值等。 15款成人紙尿片樣本每片的平均售價為4.3元至9.3元不等。至於10款紙尿褲樣本的平均售價，則由每條6.5元至12.5元不等。整體表現上，有2款紙尿片的總評達4.5分或以上，平均每片分別為5元及6.2元，反觀每片售價最高9.3元的尿片樣本，總評只有3分，表現較為遜色，測試結果反映產品質素與售價並無必然關係，消費者宜作精明選擇。

樣本間吸收速度及 抗 回滲表現參差 消委會技術人員將測試溶液分兩次倒在樣本中央位置，全部樣本的吸收時間都符合內地成人紙尿片及紙尿褲標準的要求，即是第一次吸收溶液時間應在50秒或以下，第二次應在100秒或以下。15款尿片樣本第一次吸收溶液平均需時0秒至13秒，到第二次試驗時則減慢至平均7秒至19秒，當中5款樣本表現優異，1款樣本表現則較遜色，平均需用13秒和19秒始能把所有溶液完全吸收。10款尿褲樣本第一次吸收所有溶液的所需時間，平均由0秒至19秒，第二次則平均需時11秒至34秒，差異甚大。1款樣本第一次及第二次試驗的吸收時間，分別需時19秒及34秒。全部樣本都出現不同程度的回滲，根據量得的平均回滲量，有7款尿片樣本回滲均少於0.5克，表面乾爽度較高，惟1款表現較遜色回滲達13克。紙尿褲樣本方面，有5款表現不俗，回滲少於0.5克，有1款表現較差，達20.1克。

防漏表現普遍理想 但部分透氣度低 今次測試大部分尿片及尿褲樣本都沒有滲漏或只有輕微滲漏，惟1款尿褲的防漏表現稍遜。另外，產品的透氣度也相當重要，透氣度太低會令用者穿着時感到焗熱，致使皮膚容易出現過敏或紅疹，尤其是在夏天的時候。透氣度檢測以假人模型穿上樣本，然後模擬排尿或滲尿情況進行。透過量度樣本外層的水氣流量評估其透氣表現，結果顯示在15款尿片樣本中，有11款可歸類為「不透氣」，只有3款表現較佳。尿褲樣本整體透氣度不俗，有4款更達5分，而尿滲墊樣本則表現懸殊，有3款達4分以上，但亦有2款的外層沒有量得任何水氣流量，透氣表現極不理想。綜合測試結果，有2款尿褲樣本能同時有較高透氣度兼且沒有任何滲漏，顯示廠商倘採用防水但同時具透氣性的底膜，「零滲漏」與透氣是可同時兼得。另外，在衞生和化學安全程度方面，所有樣本亦符合相關標準要求，惟有1款檢出小量真菌和4款檢出游離甲醛。