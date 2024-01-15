消委會｜手機模擬賭博遊戲無驗證玩家年齡 倡政府修例監管

消委會測試6款手機模擬賭博遊戲，包括老虎機、撲克、麻雀等，發現全部遊戲都未有驗證玩家年齡，建議當局研究修改法例，對具有賭博性質的遊戲引入更多監管機制，以保障消費者的利益。 4大手法吸引「課金」 最高VIP會籍需花248萬 大部分遊戲均以4種常用手法吸引玩家持續遊玩和付費（「課金」），分別為定時登入及遊玩獎勵、各類優惠及付費服務、玩家排行榜和付費抽獎等，並透過反覆推送訊息等方式，誘使玩家「課金」以獲取遊戲中更多金幣和道具，甚至持續付費以維持VIP會籍等特權，若要維持最高級會籍，金額可由最低約870元至最高達248萬元。

非全部列出中獎機率 遊戲包括付費抽獎、戰利品箱、刮刮卡、彩票等內購項目，但並非全部都列出中獎機率，玩家可能要為抽到心儀物品而持續「課金」，容易沉迷。另外，有2款遊戲聲稱可以藉抽獎贏取實物，包括智能手機、百貨公司禮券等，但其中1款沒清楚交代抽獎條款及玩家是否需要額外付費，另1款遊戲提及的「實物獎品」字眼含糊，沒有明確交代獎品是智能手機實物，還是遊戲內的虛擬卡片或遊戲貨幣，做法並不理想。

未採足夠措施預防未成年人士參與 實測的6款遊戲均表明服務對象為已成年人士，但結果發現全部遊戲可讓玩家直接進入遊戲，過程中未有驗證玩家年齡。此外，個別遊戲開發商於應用程式商店顯示的服務對象和條款出現差異，例如於商店中表明以成年人為服務對象，但條款卻列出年滿16歲人士便可使用；亦有2款遊戲的開發商未有於個別商店界面提及年齡限制等資訊。消委會認為商戶未有採取足夠措施預防未成年人士參與模擬賭博遊戲，必須馬上作出改善。