消委會｜抽查發現九成食物標籤字體小於政府指引

不少人在選購預先包裝食品時，都習慣查看包裝上的標籤資料，例如營養素值、食物成分及食用限期等。不過，如果標籤上的字體太小、顏色對比度不夠明顯，不但難以閱讀，更會影響消費者理解食物標籤的內容。消委會今年5月至6月派員以消費者身份到不同零售店，檢視多款預先包裝食品，發現當中不乏食物標籤字體太小、對比度或印刷質素未如理想等問題，或令消費者難以清楚閱讀標籤內容。
消委會今年5月至6月派員隨機抽選樣本檢視，涉及麵包、牛油、急凍食品和飲品等，發現其中一款較細包裝的米線樣本，最小的英文及中文字體高度分別只有0.3毫米及0.5毫米，未能符合指引要求最小高度的一半。消委會亦發現，部分樣本包裝上產品標籤資料，印刷模糊、字體間距不足等，消費者難以閱讀，敦促業界正視標籤的清𥇦度，讓消費者作出選擇。
消委會指，當中近九成樣本(48款)的最小英文及／或中文字體高度，小於食物安全中心的《製備可閱的食物標籤業界指引》所建議的最小高度。會方敦促業界正視標籤的清晰度和可閱讀程度，從用家的角度出發，檢視食品標籤是否方便閱讀，以保障消費者的權益。
僅7款樣本字體符合建議高度
消委會在今年5月至6月派員以消費者身分，隨機抽選55款預先包裝食品樣本進行檢視 。樣本中，只有7款樣本的最小字體高度符合《業界指引》的建議高度，餘下48款樣本的最小英文字母 及／或中文字體的高度，都出現小於相關建議高度的情況。
在54款有英文標示的樣本中，營養標籤的最小的英文字母高度由0.3毫米(「壽桃雲南米線鮑魚雞湯味」(#55))至最高1.5毫米(「百福硬豆腐」(#39))， 其中有39款(72%)樣本的字體高度小於0.8毫米。(見上圖4a及4b、圖5a及5b)
在34款有用中文字標示的樣本中，營養標籤的最小的中文字高度由最小0.5毫米(「壽桃雲南米線鮑魚雞湯味」(#55))至最高2.5毫米(「奧利奧櫻花柚子味夾心餅乾」(#22))，其中28款(82%)樣本的字體高度小於1.8毫米。
除量度55款樣本的食物標籤的字體大小外，消委會亦邀請了15位年齡介乎20歲至61歲或以上，視力正常的男女，按年齡分為5個消費者小組，以用家的角度，根據《業界指引》中的5項主要元素，包括字體大小、背景顏色與字體的對比度、印刷質素、字體間距，和表面是否反光，以評估55款樣本的標籤資料是否清楚易讀。
小組成員認為標籤上字體太小的50款樣本中，有3款被超過半數成員評為不滿意，當中的「壽桃雲南米線鮑魚雞湯味」(#55)，全部15名成員一致認為其標籤上的字體過小；另外有10名(66.7%)成員不滿意「同珍小磨蔴油」(#53)的營養標籤及製造商資料的字體太小；另有8名(53.5%)成員表示「Riso Scotti Organic Oat Drink with Calcium(no added sugar)」(#15)標籤上的字體太小。
標籤印刷欠佳包括字體模糊、化開或褪色，54款樣本中，有7款樣本(#12、#15、#16、#19、#20、#38及#54)被超過半數成員評為不滿意，大部分為外加標籤的樣本。當中，評為不滿意比例較高的3款樣本依次為「EPSA Blood Orange Carbonated」(#16)(93.3%)、「Pauls Natural Burger Cheddar Cheese Slices(10片)」(#19)(86.7%)及「長崎蛋糕」(#38)(86.7%)，相關進口商、分銷商或零售商在製作適用於本地的食物標籤時須加以改善。
有19款樣本被小組評為對比度不足，較多為原有標籤的樣本，雖然其中3款的標籤 上的字體 大小符 合建議，但有過半數成員不滿意其標籤上的字體與背景顏色對比不夠鮮明，以至難以閱讀包括「大地の作玫瑰豆卷」(#25)(73.3%)、「嘉頓菠蘿味椰絲忌廉檳」(#24)(66.7%)及「可口可樂汽水檸檬味」(#40)(60%)。
有16款樣本被小組認為其標籤字體間距不足，而較多成員不滿意的樣本為「Ritz Sandwich Cracker Cheese」(#21)，有5名(33.3%)成員表示其營養標籤的字體過於緊貼，較難閱讀。
有4款樣本被小組認為其標籤表面反光，當中較多成員不滿意的樣本有2款，包括「可口可樂汽水檸檬味」(#40)及「蘭絲槐花蜜」(#52)，分別有7名(46.7%)及4名(26.7%)成員認為樣本的包裝表面或字體反光，在不同燈光下，影響閱讀標籤上的資料。