消委會｜抽查發現九成食物標籤字體小於政府指引

不少人在選購預先包裝食品時，都習慣查看包裝上的標籤資料，例如營養素值、食物成分及食用限期等。不過，如果標籤上的字體太小、顏色對比度不夠明顯，不但難以閱讀，更會影響消費者理解食物標籤的內容。消委會今年5月至6月派員以消費者身份到不同零售店，檢視多款預先包裝食品，發現當中不乏食物標籤字體太小、對比度或印刷質素未如理想等問題，或令消費者難以清楚閱讀標籤內容。

消委會今年5月至6月派員隨機抽選樣本檢視，涉及麵包、牛油、急凍食品和飲品等，發現其中一款較細包裝的米線樣本，最小的英文及中文字體高度分別只有0.3毫米及0.5毫米，未能符合指引要求最小高度的一半。消委會亦發現，部分樣本包裝上產品標籤資料，印刷模糊、字體間距不足等，消費者難以閱讀，敦促業界正視標籤的清𥇦度，讓消費者作出選擇。

消委會指，當中近九成樣本(48款)的最小英文及／或中文字體高度，小於食物安全中心的《製備可閱的食物標籤業界指引》所建議的最小高度。會方敦促業界正視標籤的清晰度和可閱讀程度，從用家的角度出發，檢視食品標籤是否方便閱讀，以保障消費者的權益。

僅7款樣本字體符合建議高度

消委會在今年5月至6月派員以消費者身分，隨機抽選55款預先包裝食品樣本進行檢視 。樣本中，只有7款樣本的最小字體高度符合《業界指引》的建議高度，餘下48款樣本的最小英文字母 及／或中文字體的高度，都出現小於相關建議高度的情況。