消委會｜抽驗衣物清香珠　最貴山姆品牌驗出8種可致敏香料

消委會抽驗衣物清香珠 最貴山姆品牌驗出8種可致敏香料。(網上圖片)

消費者委員會抽驗12款衣物清香珠樣本，全部均檢出不同種類和濃度的香料致敏物質，1款更檢出最多共8種。另外，有4款樣本同時檢出不易被生物降解的人造麝香化合物佳樂麝香，長遠或對海洋生態造成影響。消委會認為，衣物清香珠並非洗衣必需品，所含的香料物質對去除污漬亦無作用，值得三思，特別是自己或家人的皮膚或呼吸系統容易出現過敏，若需選用亦必須謹慎，同時避免讓幼兒接觸意外誤服。 消委會從不同零售點購買了12款衣物清香珠進行檢測，每瓶售價由38元至179元，其中6款標示具有衣物柔順作用。以衣物量為6公斤或以上情況，按產品標示建議用量或1瓶蓋分量計，每次使用成本由3元至21元不等，假設每星期使用4次，每年花費可介乎621元至4,358元，小數怕長計，呼籲消費者應小心衡量實際需要。

全數樣本檢出香料致敏物 消委會表示，經常由不同途徑接觸香料致敏物有機會增加出現過敏反應的機會，本港目前未有法例就家居清潔或洗滌用品設香料致敏物質的標示要求，測試結果顯示，全部 12 款衣物清香珠樣本均檢出香料致敏物質，只有 1 款「esp AGAPE」樣品含 1 種香料致敏物質外，其餘 11款同時檢出 3 種或以上，其中最貴179元的山姆「Member’s Mark」樣本更驗出多達8種。檢測亦發現，含有不同顏色清香珠顆粒的樣本所檢出的種類普遍較多，雙色樣本平均檢出6種，而單色顆粒樣本則平均檢出接近 4種。 若參考歐盟《洗滌劑條例》的規定，26種香料致敏物質的濃度若超過0.01%，便須在產品標籤作出標示提醒消費者，以防出現過敏反應及相關症狀。若按歐盟規定，是次抽檢中有逾八成、10款樣本檢出特定的香料致敏物質濃度超過0.01%，達到要標示的水平。只有 1款樣本在標示有所提及，但沒有具體說明相關的香料物質。

4 款含佳樂麝香或對環境造成影響。(資料圖片)

4 款含佳樂麝香或對環境造成影響 根據歐盟新修訂的《化妝品條例》，在沖洗式產品中佳樂麝香的濃度若超過 0.01%便須作標示；相關規定同樣適用於洗滌劑。是次檢測中4款樣本「紡優美」、「AW」、「Member’s Mark By Sam’s Club」及「DoDoMe」檢出佳樂麝香，含量由0.14%至0.73%不等，理論上已達到歐盟須作相關標示的含量。美國環境局的風險評估報告估計，超過九成佳樂麝香會被排放到都市污水中。由於不易被生物降解，對海洋生物有高度毒性，若排放量持續增加或會危害海洋生態。目前不同國家排放的污水中已廣泛檢出佳樂麝香，因此使用含佳樂麝香的產品對環境可能造成的影響，實在不容忽視。 不論美國、澳洲或日本，均有組織指出，部分人士在接觸添加香味的消費品後(例如洗衣產品、香水、除味劑等)，可能出現氣喘、偏頭痛、呼吸道和皮膚問題，使用強烈香味的洗衣產品更有機會出疹，而相關不適反應不限於發生在使用者身上，更可能影響其他人。消委會呼籲消費者選用相關產品時，除了按個人喜好外，亦應顧及身邊其他人的感受。

標籤資料欠透明度 用量說明含糊 消委會指，儘管大部分樣本檢出多種香料致敏物質及/或對環境有害的佳樂麝香，惟各樣本的標籤完整度和資料透明度亟需改善。2款樣本並沒有任何成分說明，其餘10款雖列出成分資料，卻普遍只籠統說明成分類別，欠缺標示具體化學名稱，消費者無法進一步了解產品成分和判斷是否適宜使用。 消委會又指，部分樣本標示的使用方法亦不清晰。2款樣本只粗略說明「使用適量」，另有2款只籠統說明用量範圍，例如2至3個瓶蓋。值得留意是，不少樣本建議消費者可按喜好調整用量，甚至有樣本標籤建議可增量至2倍。若欠適當的用量說明，容易增加消費者過量使用的機會，可能令紡織物上留有更多殘餘香料物質，增加消費者出現呼吸道和皮膚過敏的風險。 籲生產商關注產品含致敏物和麝香化合物 並改善標示 消委會呼籲生產商關注產品所含香料致敏物質和麝香化合物的情況，檢視配方，盡量減少使用或降低相關物質或成分的濃度，減少對使用者和環境生態的影響，同時亦要改善標示，列出主要成分 (包括香料致敏物質)及清楚列明用量。消委會亦建議生產商提供補充裝，減少塑膠廢料。