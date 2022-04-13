消委會｜接240宗網購快速測試包投訴　官網訂購近1個月仍未發貨

消委會高度關注消費者，未能及時取得快速抗源測試包的投訴個案，強調測試包是重要的防疫工具，若商戶遲遲未發貨，又不退款，實屬嚴重影響大眾的消費權益和防疫保障。

官 網訂購近 1 個月仍未發貨 消委會指，有投訴人2月初於A公司官方網頁訂購10套測試包，連運費繳付了1,200元，等候近10天仍未收到發貨通知，期間多次經手機應用程式發送查詢卻無人回覆，致電A公司客戶服務熱線，只獲告知會轉交同事跟進。投訴人再等候近2星期，即付款後近1個月，仍然杳無音信，因不滿A公司沒有提供確實發貨日期又不作退款，遂向消委會求助。投訴人其後獲A公司回覆會提供相應安排，個案得以解決。

官網貨遲未發 竟推特價促銷。(資料圖片)

官網 貨遲未發 竟推特價促銷 另一名投訴人是B公司美容護膚品長期客戶，2月底於其官網以140元購買4盒快速抗源測試包，訂單列明5至7個工作天發貨，待至近3月中仍未接獲任何發貨通知，卻卻發現官網推出新優惠，同款測試包4盒只需100元，更列明是最後2,000盒現貨並可選擇於分店取貨。投訴人致電B公司熱線投訴，只回覆事主即將寄貨，但不能確定日期，亦拒絕退款，遂向消委會投訴。消委會聯絡B公司，獲回覆早前受疫情影響，派遞公司只能提供有限度服務，因而延遲了發貨時間。儘管測試包最終送抵投訴人，但與事主落單日期已相隔超過1個半月。

網店 聲稱新加坡政府指定使用卻不在官方名單 有投訴人見C網店宣傳一款標榜是「新加坡政府官方指定使用的快速測試包品牌」，於2月中訂購4盒，每盒80元，然而其後搜尋新加坡政府官方網頁，卻找不到該款測試包的資料，於是向C網店瞭解。C網店提供了一份文件，說明該款測試包獲批准於新加坡售賣。事主認為這並不等同是新加坡政府「官方指定使用」的快速測試品牌，而該款測試包亦不在新加坡衞生科學局的名單上，所用字眼有誤導之嫌，雖已收到貨品，但暫未使用，透過消委會要求C網店作進一步解釋。消委會聯絡C網店，只接獲電郵自動系統回覆，表示其客戶服務暫時只使用社交平台專頁傳送訊息。消委會致電C網店的熱線電話沒有人接聽，留言信箱亦已滿。消委會將個案轉交海關跟進，C網店其後回覆指，供應商會為顧客安排退貨退款。