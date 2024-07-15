消委會｜搬屋按件收費相差可逾7倍　組合櫃由70元至1800元不等

搬屋十分「大工程」，尋找一間價錢合理又可靠的搬屋公司亦不容易。消費者委員會進行的市場調查發現，現時搬屋公司普遍以「全包價」方式收費，惟各公司對「全包價」的定義均有不同，以一個2人家庭於平日搬屋的模擬個案為例，收費可相差逾1.3倍；若在搬屋當日發現要搬運的傢俬及紙箱等數量較預期多，75%提供「全包價」的公司表示需按情況加收費用。至於近年新興的「按件收費」，雖然標榜無隱藏收費，惟個別物品每件的收費相差可逾7倍。至於提供「按車收費」模式的4間公司，收費亦可相差逾1倍（以半車計）。
「全包價」差距最多逾1.3倍
消委會於今年5月至6月期間，向126間提供本地家居搬運服務的公司發出問卷，查詢包括報價及收費方式、最低消費金額、額外收費和惡劣天氣下安排等服務條款，最終僅有20間公司回覆。20間公司主要以3種方式收費，分別是「按件收費」、「按車收費」以及「全包價」。
顧名思義，「全包價」代表搬運所有傢俬雜物時衍生的費用，20間接受調查的搬運公司，有16間提供「全包價」收費，然而調查發現各間公司的「全包價」可相差逾1.3倍。消委會預設了兩個例子，分別向20間搬運公司索取報價，假設一個2人家庭於平日由鯉魚門村屋搬往將軍澳屋苑，合共需要搬運22件傢俬電器、8個紙箱和10個膠箱，「全包價」報價由4,800元至11,200元不等，相差逾1.3倍。若假設一個5人家庭於周末由北角搬遷往美孚，需搬運40件傢俬電器、20個紙箱、15個膠箱、2個紅白藍袋和2個旅行袋，「全包價」報價介乎6,800元至12,000元，相差約75%。
若在搬屋當日需要搬運的物品數量超出報價時的預計數量，16間提供「全包價」的公司中，僅有迦南、吉利及美高3間公司表示仍會按原定的「全包價」收費。另外12間則會加收費用，其中中邦、引越屋、力勤及順景有明確的收費標準，會根據實際物品超出報價的比例，收取相應的額外費用，例如物品數量較報價增加20%，便會加收20%的費用；佳運、高永、海棠、香港搬屋、信譽和人人則只籠統表示會加收費用，並無說明具體金額，當中3間稱若多出大量雜物或傢俬，才會額外收費，如屬小量則不會額外收費，消委會建議搬運公司應盡量派職員上門視察才報價。
「按件收費」價格相差最多逾7倍
近年有搬屋公司推出「按件收費」，6間提供「按件收費」的公司，以「組合櫃」的收費（如大廳櫃、高身櫃、衣櫃等）最為懸殊，最便宜的實惠搬屋每件收取70元至220元，最貴的即到搬屋則需500元至1,800元，相差最多逾7倍。此外，不同公司的基本收費計算方法亦不盡相同，以最便宜的「小型貨物」（如紅白藍袋、儲物膠箱、行李箱等）為例，收費最低的實惠搬屋每件為6元至12元，最貴的迦南則需40元至80元，表面上相距約6倍，但收費較高的公司已包括紙箱費用，較便宜的一間則收取每個紙箱15元，若連紙箱費用計算在內，收費則增至21元至27元。此外，亦有4間公司提供「按車收費」服務，以運載半車5.5噸貨車的物品為例，收費由最便宜的順景搬運收取2,000元，至最昂貴的美高搬屋收取4,800元，相差逾1倍。
如搬屋當日遇上惡劣天氣，17間搬屋公司表示會取消預約搬屋服務，並和消費者協商新的日期。不過，消委會早前接獲投訴，投訴者已向搬屋公司支付訂金2,500元。搬屋當日遇上八號風球，故取消搬屋服務。投訴人與A公司商議，希望順延至翌日搬屋，但商戶要求投訴人額外支付1萬元才會提供服務。消委會介入後，A公司依然拒絕退款，消委會建議消費者尋求法律意見。
不同收費方式各有優劣
5間提供多於1種收費方式的公司之中，有 4間表示消費者可自由選擇採用哪一種服務，搬運公司會按經驗提供建議。以鯉魚門搬往將軍澳的模擬例子為例，最低的報價為「按件收費」（3,242元），最高為「全包價」(11,200元），兩者相差近 2.5倍。消費者宜貨比三家，亦需清楚了解是否涉及其他附加費。
消委會搬屋「貼士」
- 消費者與搬屋公司簽約前應留意服務條款和合約條文，尤其應注意更改或取消搬屋服務的附加費用、損壞或丟失物品的處理方式、會否徵收上落樓梯、周末及公眾假期搬屋附加費等；
- 較貴重物品，例如首飾等，自行處理較為妥當；
- 部分搬屋公司要求預繳訂金，若取消服務則不會退還，消費者在確定服務前應多作考慮；
- 消費者若以提供相片及影片方式索取報價時，應避免記錄自身或家庭成員容貌等可以辨認個人身分的資料。搬屋公司亦有責任清楚列明其個人資料政策，供消費者參考。