消委會｜搬屋按件收費相差可逾7倍　組合櫃由70元至1800元不等

搬屋十分「大工程」，尋找一間價錢合理又可靠的搬屋公司亦不容易。消費者委員會進行的市場調查發現，現時搬屋公司普遍以「全包價」方式收費，惟各公司對「全包價」的定義均有不同，以一個2人家庭於平日搬屋的模擬個案為例，收費可相差逾1.3倍；若在搬屋當日發現要搬運的傢俬及紙箱等數量較預期多，75%提供「全包價」的公司表示需按情況加收費用。至於近年新興的「按件收費」，雖然標榜無隱藏收費，惟個別物品每件的收費相差可逾7倍。至於提供「按車收費」模式的4間公司，收費亦可相差逾1倍（以半車計）。

「全包價」差距最多逾1.3倍

消委會於今年5月至6月期間，向126間提供本地家居搬運服務的公司發出問卷，查詢包括報價及收費方式、最低消費金額、額外收費和惡劣天氣下安排等服務條款，最終僅有20間公司回覆。20間公司主要以3種方式收費，分別是「按件收費」、「按車收費」以及「全包價」。

顧名思義，「全包價」代表搬運所有傢俬雜物時衍生的費用，20間接受調查的搬運公司，有16間提供「全包價」收費，然而調查發現各間公司的「全包價」可相差逾1.3倍。消委會預設了兩個例子，分別向20間搬運公司索取報價，假設一個2人家庭於平日由鯉魚門村屋搬往將軍澳屋苑，合共需要搬運22件傢俬電器、8個紙箱和10個膠箱，「全包價」報價由4,800元至11,200元不等，相差逾1.3倍。若假設一個5人家庭於周末由北角搬遷往美孚，需搬運40件傢俬電器、20個紙箱、15個膠箱、2個紅白藍袋和2個旅行袋，「全包價」報價介乎6,800元至12,000元，相差約75%。