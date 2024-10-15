消委會｜新人落五成訂金後婚宴場地翻新風格大變 晚宴自助餐得2個鐘

結婚是人生大事，新人都希望能在大日子事事稱心如意。消費者委員會接獲不少關於婚宴場地及相關服務安排的投訴，內容涉及場地、婚宴餐飲服務等等多種問題。 個案一：場地突然翻新風格大變 投訴人參加 A 商戶的婚宴場地開放日，並詢問職員場地在明年之前會否進行任何裝修工程，職員表示不會，投訴人於是與商戶簽訂合約並繳付了 5 成婚宴費用（約130,000元）作訂金。惟數月後投訴人收到 A 商戶通知，指餐廳即將進行大翻新。投訴人於裝修完成後再次參觀場地，發現裝修風格與之前存在極大差異，完全不合其心意，因此向 A 商戶投訴。A 商戶提出投訴人可將婚宴改至集團旗下其他場地舉行，但最終因場地大小及人數限制等原因而未能成事。

投訴人要求 A 商戶退訂及賠償損失，惟一直未獲回覆，遂向消委會投訴。A 商戶在消委會介入後表示願意全額退回按金。至於額外賠償方面，A 商戶表示願意與投訴人直接商議，消委會亦建議投訴人可就額外賠償問題尋求獨立法律意見。 個案二：食品供應限 2 小時 投訴人選購了 B商戶的自助餐婚宴套餐，商戶分別提供午宴時段 （10:30 至14:30）及晚宴時段（17:00 至 22:30）供投訴人選擇。投訴人認為兩個時段的價格相若，但晚宴時段較長，因此決定選用晚宴時段並分兩期先繳付了共$50,000 按金。直至投訴人繳付第三期按金時，商戶職員突然詢問他打算選擇哪兩個小時作為用餐時段。投訴人大感愕然，以為整個晚宴時段均會供應食物，合約亦列明 17:00 至 22:30 為自助餐服務時間（Time of Serving）。然而，職員解釋一向只提供兩小時的自助餐服務，並指 17:00 至 22:30 只是租場的時間。

投訴人其後翻查同樣於 B 商戶另外購買的證婚套餐合約，當中列明租用場地時段之用詞為 「Time of Using」，因此認為婚宴合約中的「Time of Serving」應該指自助餐服務時間而非租場時間，於是向消委會投訴並要求商戶履行合約責任，在整個晚宴時段期間供應食物。 B 商戶向消委會解釋，為免用餐時間影響婚禮及長期擺放食物而影響衞生，商戶一般都會安排在場地租用時段內的其中兩小時內提供食物。經調停後商戶表示願意於整個晚宴時段均供應食物，事件得以解決。

個案三：未睇場已需付一半訂金 投訴人於結婚展覽會中參閱了 C 商戶的婚宴場地資料後，便繳付了5,000元作為訂金。職員其後要求投訴人需於兩星期內再支付55,000元（共60,000元，即總服務收費的一半），否則不會為其預留場地。投訴人要求先實地參觀，惟職員表示只可於一個月後的開放日參觀場地。投訴人當時其實未能清晰理解英文合約，職員亦沒有解釋內容，但認為難得找到心儀場地，於是按要求繳付了訂金。及後，投訴人於開放日當天實地視察後，發現場地與職員推銷時的內容存在差異，例如職員指宴會廳內的支柱不會阻擋賓客視線，惟實際情況並非如此，在視察期間職員沒有向投訴人主動講解場地內的可用設施，服務態度有欠積極，因此要求取消合約及退回一半的訂金（30,000元），但被職員拒絕。

C 商戶向消委會解釋，合約已清晰列明如繳付一半訂金後欲取消服務，有關訂金將不獲退還，然而出於維護雙方關係考量，建議可將一半訂金撥作現金消費額，使投訴人可租用 C 商戶旗下其他場地。惟投訴人不接受有關安排，最終無奈決定繼續於原訂場地舉行婚宴。 消委會建議業界加強培訓職員 消委會建議業界應積極加強與消費者之間的溝通，加強培訓職員以真誠的待客之道為新人提供更具人性化的服務。同時，亦要適時提供具體和準確的資訊，例如主動向消費者披露場地有可能變動的風險，盡力安排實地視察的機會，亦可考慮在合約中特設與場地參觀有關的條款，並讓消費者於參觀後的一段合理時間內免費取消合約，以助提振消費信心，對商譽亦大有裨益。