消委會｜旅遊保費可差近6倍 年長人士最高賠償額只有一半

隨著本港全面復常，旅遊業亦復甦，不少市民出外旅遊前均會購買旅遊保險，以求安心。消費者委員會早前調查26間保險公司基本的單次旅遊保險計劃，調查結果發現，即使旅程目的地和日數相同，不同計劃的個人保費亦可相差2倍，4人家庭保費更可相差近6倍。惟消委會提醒消費者，保費並非選擇旅遊保險的唯一考慮因素，因各計劃提供的保障項目，以至最高賠償額亦可相差甚遠。

個人和家庭保費差異大

不少消費者購買旅遊保險時，往往是購買或只著眼於保費。26個旅遊保險計劃中，以到訪較熱門的亞洲地區，例如日本、韓國、泰國、馬來西亞等，7天短途旅程為例，個人保費介乎79元至263元，相差逾2倍。部分計劃設有「家庭計劃」，以1個4人家庭，包括父母及2名未成年子女，及相同旅程為例，不同計劃的保費由最低157元至最高1,052元，相差近6倍。

醫療費用保障額差距大

「醫療費用」是旅遊保險主要承保範圍之一，所有計劃均提供「醫療費用」保障，一般以「實報實銷」的方式作出賠償，但保障額上限的差距顯著，由10萬元至120萬元不等，當中約有一半計劃提供最多50萬元「醫療費用」保障。此外，有22個計劃為受保人提供海外住院現金津貼，最高賠償額由1,000元至1萬元不等，惟「每天」賠償上限愈高，獲保障的日數便愈少，反之亦然。