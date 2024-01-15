消委會｜有醫療儀器品質服務欠妥　商戶售過期血糖機堅稱「沒問題」

消委會指，有投訴人到藥房購買血糖試紙，回家後卻發現試紙不適用於他持有的血糖機，只適用於舊型號血糖機，其後要求更換卻遭職員拒絕，並提議其購買一部舊型號血糖機以配合試紙，惟投訴人發現舊版血糖機的包裝盒上顯示儀器已過期逾3年，附帶的採血針亦已過期逾年半，返回藥房反映職員卻態度惡劣，並堅稱產品質量沒有問題。投訴人遂向消委會尋求協助，最後商戶願意退回舊型號血糖機費用，或補差額更換血糖試紙。

售後條款保障不足

有投訴人向消委會指，購買一對約2.8萬的助聽器並享有一年保用，不料數月後，左邊助聽器的耳模及耳機突然鬆脫，投訴人的家人發現左邊耳機的連接線明 顯較右邊短，認為是導致耳機鬆脫的原因其後家人發現保用範圍原來並不包括耳機外殼及配件更換（如耳模等），公司回覆指助聽器連接線之長度會因應顧客耳型而有所不同，並同意為投訴人安排新耳機及重造耳模，惟需收取行政費。

另有投訴人使用呼吸機多年，2021接獲醫療儀器公司通知，指呼吸機的隔音泡棉如降解成微粒的話，或存有致癌風險，會安排回收，直至2023年1月，仍未收到任何消息，經消委會協助後，最終事隔近兩年後，投訴人於2023年9月才成功更換有問題的零件。