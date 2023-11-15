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2023-11-15 10:36:00

消委會｜機票預訂投訴按年增逾倍　「靈活套票」需加錢方可改期

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消委會｜機票預訂投訴按年增逾倍，有投訴人向消委會表示航班被無故取消，(資料圖片／陳奕釗攝)

自開關後，港人外遊次數增加，機票預訂投訴亦隨之上升。消委會今表示，截至2023年10個月，接獲1,537宗有關機票預訂的投訴，較去年同期的727宗大幅增加逾一倍，當中涉及對條款內容及細則持不同理解、航班被延遲後不獲賠償、退款安排延誤等問題。

消委會｜機票預訂投訴按年增逾倍，有投訴人的航班被取消而取消機票，但等足3個月仍未獲安排退款。(資料圖片／蘇文傑攝)

「靈活套票」需加錢方可改期

消委會指，接獲的其中一宗投訴，消費者因擔心購買機票後無法如期出發，故購買「靈活套票」以享有免費更改航班的服務，惟航空公司最終只豁免改期涉及的手續費，乘客仍須額外支付920元機票差價及稅項等費用。

航班被航空公司無故取消

有投訴人向消委會表示，經航空公司購入一張由香港經溫哥華再飛往多倫多的機票，其後航班無故被取消，更被航空公司擅自更改至近1天後才起飛的航班，卻未獲任何合理回覆，亦游說投訴人額外繳付5,000元以保留原有機位。

航班被取消等足3個月仍未安排獲退款

消委會又指，另有投訴人透過旅行代理商購買數張香港至比利時的來回機票，出發前5天卻接獲代理商通知原定航班被取消，亦須於24小時內確認相關更改，投訴人及後亦按時取消機票，等待安排退款，期間旅行代理商與航空公司互相推搪缺承擔，最後投訴人3個多月仍未取得退款。

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消委會建議航空公司，要清晰標示各種機票類型的服務和有關細節條款；至於消費者應注意傳統航空公司和廉航之分別，若有更改行程的可能，亦應特別留意航空公司的相關政策。

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