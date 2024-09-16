消委會｜檢測陶瓷杯碗逾四成釋鉛和鎘　310蚊隻杯不及10蚊國貨

消費者委員會對市面較常見陶瓷餐具進行測試，結果發現約 三成半樣本、11款的內腔或口緣位置，釋出不同濃度的鉛，逾一成、4款樣本釋出鎘，然而各樣本的鉛及鎘釋出量，均低於相關國際及內地標準的安全上限。至於13款標示微波爐適用的樣本於模擬高溫使用下，全部樣本的內腔部分均沒有釋出鉛和鎘，情況理想。

消委會從百貨公司和家居用品店購買15款陶瓷杯和15款陶瓷碗進行測試。樣本售價懸殊，陶瓷杯樣本每款售價由10元至310元，當中4款標示微波爐適用，合共11款陶瓷杯在總評獲得5星，當中價錢最低為10元中國的「佳煌」樣本，總評最低得3星半，為來自英國的「Dunoon Fine Bone China」樣品；陶瓷碗樣本每款售價由11元至140元，當中9款標示微波爐適用，合共13款樣本獲總評5星，當中最低評分4星是無標記來源地的「iCi LA VIE」樣本。參考國際標準 ISO 6486-1、法國法規DGCCRF、內地標準GB 31604.34和GB 31604.24，按產品的標籤資料及預計用途進行鉛和鎘的釋出量測試。參考ISO 6486-1的要求，每項測試均以4件相同樣本進行，任何1件樣本的鉛和鎘釋出量均不得超出相關要求上限。