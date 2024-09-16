消委會｜檢測陶瓷杯碗逾四成釋鉛和鎘　310蚊隻杯不及10蚊國貨

消費者委員會對市面較常見陶瓷餐具進行測試，結果發現約 三成半樣本、11款的內腔或口緣位置，釋出不同濃度的鉛，逾一成、4款樣本釋出鎘，然而各樣本的鉛及鎘釋出量，均低於相關國際及內地標準的安全上限。至於13款標示微波爐適用的樣本於模擬高溫使用下，全部樣本的內腔部分均沒有釋出鉛和鎘，情況理想。
消委會從百貨公司和家居用品店購買15款陶瓷杯和15款陶瓷碗進行測試。樣本售價懸殊，陶瓷杯樣本每款售價由10元至310元，當中4款標示微波爐適用，合共11款陶瓷杯在總評獲得5星，當中價錢最低為10元中國的「佳煌」樣本，總評最低得3星半，為來自英國的「Dunoon Fine Bone China」樣品；陶瓷碗樣本每款售價由11元至140元，當中9款標示微波爐適用，合共13款樣本獲總評5星，當中最低評分4星是無標記來源地的「iCi LA VIE」樣本。參考國際標準 ISO 6486-1、法國法規DGCCRF、內地標準GB 31604.34和GB 31604.24，按產品的標籤資料及預計用途進行鉛和鎘的釋出量測試。參考ISO 6486-1的要求，每項測試均以4件相同樣本進行，任何1件樣本的鉛和鎘釋出量均不得超出相關要求上限。
約三成半樣本檢出鉛 逾一成樣本檢出鎘
消委會試根據國際標準ISO 6486-1模擬常溫使用情況，內腔測試將4%醋酸注入樣本中，而口緣測試則將樣本口部計起2厘米邊緣區域浸泡於4%醋酸中，分別置於攝氏22度並浸泡24小時。結果發現，約三成半樣本包括6款陶瓷杯和5款陶瓷碗，內腔測試的鉛檢出量由每公升0.10毫克至1.00毫克不等，口緣測試的鉛檢出量由每件0.10毫克至0.31毫克不等，當中有6款樣本的內腔部分和口緣位置均釋出鉛。逾一成、4款樣本釋出鎘，全部為陶瓷杯樣本，當中3款的內腔部分釋出每公升0.012毫克至0.060毫克的鎘；有2款樣本的口緣位置(包括其中1個內腔部分檢出鎘的樣本)，其鎘的最高釋出量分別為每件0.016毫克和0.023毫克。整體而言，雖然有1款樣本不論在內腔和口緣位置均釋出鉛和鎘，但各樣本的鉛及鎘釋出量均符合相關標準要求。
微波爐適用樣本均無釋出鉛和鎘
消委會指，在 30 款樣本中，有 13 款標示為微波爐適用，包括 4 款陶瓷杯和 9 款陶瓷碗。由於國際標準 ISO 6486-1 未有就可於微波爐使用的陶瓷製品訂定相關測試，因此今次測試參考內地食品接觸材料及製品標準GB 31604.34和GB 31604.24進行，將酸性模擬食物(4%醋酸)注入樣本中，並置於攝氏100度高溫環境下浸泡15分鐘，然後檢驗樣本中鉛和鎘的釋出量。全部標示微波爐適用的樣本均沒有釋出鉛和鎘，情況令人滿意。
消委會建議廠商審視生產質量
綜觀是次測試結果，未有發現樣本鉛和鎘釋出量超標情況，惟德國聯邦風險評估研究所(BfR)認為，日常使用的產品，包括陶瓷餐具，不應增加消費者的重金屬攝入量。消委會建議廠商應審視其生產工藝和監管產品質量，進一步減少產品釋放重金屬的可能性，以降低消費者，尤其是兒童，從日常使用的陶瓷餐具中攝入鉛和鎘的風險。