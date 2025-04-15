消委會｜每年接逾25投訴　銀髮服務不佳條款惹爭議

本港人口持續高齡化，近年商界看準銀髮商機，樂齡產品和服務逐漸在市場湧現。然而，消委會過去3年皆接獲逾25宗關於長者產品及服務的投訴，包括平安手機因未有提供售後保用；安老院未有按時餵食餵藥；長者入住安老院前已離世卻不獲退還訂金等。
平安手機無售後保用
投訴人為父親申請平安手機服務，與A公司簽訂一項為期24個月、月費198元的合約。惟半年後發現該手機耗電快速且充電速度慢，遂要求更換電池，卻獲告知手機型號太舊無法更換，合約亦未有訂明售後保用安排。投訴人質疑半年前推銷的手機已沒有零件更換，並提出轉用其他服務遭拒，投訴人只能在長者自備的智能手機上安裝具備追蹤功能的應用程式替代。直至合約期滿，投訴人申請終止服務，卻獲告知需填寫表格及提前30天通知。
A公司回覆指，合約條款列明終止服務需提前30天通知，經消委會調停後同意豁免通知期，個案得以解決。
未按時餵藥退住卻拒退款
投訴人因需赴外地公幹，未能照顧其患有認知障礙的母親，遂安排母親暫住B安老院一個月，繳付院費和按金合共27,000元。然而，投訴人離港後發現院舍未有按時餵食及餵藥，即使安排親戚由澳洲回港協助照顧，安老院的探訪時間亦未能配合母親的服藥時間，因此由親戚提早2星期接母親回家，並經通訊軟件要求退住。B安老院回覆表示知悉，並拍照提供一份「退住通知書」，上列投訴人母親的姓名、通知退住日期及院費雜費計算至9月6日，並同意投訴人回港時補簽作實。惟當投訴人回港辦理時，被拒絕退回2星期的院費。
B安老院回覆消委會指，合約規定退住需要30天通知期，更指從來沒有同意提前退住要求。在消委會調停後，該院舍同意只收取部分雜費，但拒絕退回入院費，投訴人因不想費時追究而無奈接受。
入住前離世不獲退還訂金
投訴人為正在醫院留醫的丈夫，在C安老院支付訂金2,000元預訂宿位，以便出院後即時入住。惟其丈夫入住前不幸離世，投訴人認為此屬不可預見的情況，故希望院舍退還訂金，但院舍以收據列明「倘不入住本院舍，所繳訂金不獲退還」為由拒絕。
消委會建議C安老院酌情處理，但該院舍回覆指交易當日已清楚說明訂金不設退還，加上為投訴人預留宿位達2個月，超出一般只保留14天的做法，構成潛在損失堅拒退款。
選擇銀髮服務時須謹慎
消委會建議消費者在選擇銀髮產品及服務時可多作比較，並細閱合約條款和售後服務細則。若合約內容冗長或字體細小，長者可尋求可信賴人士協助，以及在他們陪同下簽約。在選擇安老院方面，消費者可在「社署長者資訊網」搜尋資料作參考，並帶同長者親身前往視察，以及清楚了解入住費用計算方式和收費條款。長者入住後親友亦要多作探訪，若有任何不滿可向社署求助，亦應妥善保存收據。
另外，部分商戶會通過派發免費贈品和講座，對長者噓寒問暖推銷保健食品和產品。長者如對商戶銷售手法及產品有所懷疑，可與家人或可信賴人士商討，以免墮入消費陷阱。