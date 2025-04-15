消委會｜每年接逾25投訴　銀髮服務不佳條款惹爭議

本港人口持續高齡化，近年商界看準銀髮商機，樂齡產品和服務逐漸在市場湧現。然而，消委會過去3年皆接獲逾25宗關於長者產品及服務的投訴，包括平安手機因未有提供售後保用；安老院未有按時餵食餵藥；長者入住安老院前已離世卻不獲退還訂金等。

平安手機無售後保用

投訴人為父親申請平安手機服務，與A公司簽訂一項為期24個月、月費198元的合約。惟半年後發現該手機耗電快速且充電速度慢，遂要求更換電池，卻獲告知手機型號太舊無法更換，合約亦未有訂明售後保用安排。投訴人質疑半年前推銷的手機已沒有零件更換，並提出轉用其他服務遭拒，投訴人只能在長者自備的智能手機上安裝具備追蹤功能的應用程式替代。直至合約期滿，投訴人申請終止服務，卻獲告知需填寫表格及提前30天通知。