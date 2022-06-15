消委會｜注意血氧計使用技巧 影響讀數或延誤求診

第5波疫情下，不少市民都在家中備有指式脈搏血氧計，以監測血氧量有否過低，從而判斷有否受感染或是否需要求醫。然而市面上部分指式脈搏血氧計，特別是非醫療用的血氧計，未必經過醫療監管機構審查，產品質素未必有保證。

價錢由85元至逾2000元不等

消委會於今年4月，檢視市面上指式脈搏血氧計的零售價，介乎85元至超過2,000元，相差逾22倍。此外，其讀數的準確度亦容易受不同因素影響，若消費者未能正確使用，有機會造成誤判病情，甚或延誤診治。消委會又發現，其中1款血氧計，標示有衞生署醫療儀器科的編號，但與署方網頁上的產品名稱並不對應，已經將資料轉交衞生署跟進。

多項因素可影響血氧計的準確度

消委會提醒消費者，指式脈搏血氧計所顯示的血含氧量只是監察身體狀況的其中一個參考指標，容易受多種因素影響，甚至出現誤差。手指的狀況、手太冰冷或太濕、指甲太長或手震，環境狀況和量度技巧等均會影響其血氧計的準確度；因此，患者不能只依賴血氧計的數值為健康指標，更不能取代臨床病徵，或症狀觀察的重要性。

血氧量應在 95% 至 100% 範圍

身體狀況良好的人士的SpO2讀數應在95%至100%範圍，而脈搏則是每分鐘60至100次。然而如果患有影響呼吸的疾病，例如慢性阻塞性肺病、肺纖維化等，量度到的讀數低於95%，亦未必與感染2019冠狀病毒後出現缺氧有關；另外現時主流的Omicron變種病毒相對較少令確診者出現肺炎，故消費者不應單靠血氧計讀數來判斷是否需要前往求醫。如身體出現其他嚴重徵狀，例如持續發燒、呼吸困難或急促、心口疼痛、嘴唇轉藍、臉色轉青，即使血氧計顯示SpO2仍在95%或以上，也應前往求醫。

促請政府立法規管加強保障

本港現時並沒有特定法例規管指式脈搏血氧計在內的醫療儀器，消委會促請政府引入規管，確保該類醫療儀器的質素，以保障消費者的權益。雖然衞生署在2004年推行自願性管理制度，目前有超過20款血氧計已獲表列，但認爲規管不足夠，應引入法例嚴格規管，以保障醫療儀器的質素。觀乎在歐洲，供臨床診斷使用的血氧計會視作醫療儀器並須受到監管，製造商需要在包裝和儀器標示有效的批核標誌，並報告涉及其醫療使用而導致的嚴重事件。

甚麼是血氧計？

血氧計是一種以非入侵性的方法，測量周邊微血管內，血液中的血紅蛋白氧飽和度（SpO2）的儀器，通常佩戴於使用者有較多微血管的部位進行量度，例如手指頭或腳趾頭等。每次完成量度後，血氧計便會顯示SpO2和脈搏率兩組數字；醫療用的血氧計用作監測血氧水平及脈搏，需經臨床測試以確認其準確性。至於非醫療用途的血氧計，常用於記錄運動時的血氧含量，但產品未必經過醫療監管機構審查，讀數只宜作為參考或非醫療用途。

指式脈搏血氧計看似方便易用，仍有不少小技巧：