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2023-11-15 10:56:02

消委會｜海外婚紗攝影套餐附加費多　熱門地區南韓最貴近6萬元

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消委會｜海外婚紗攝影套餐附加費多　熱門地區南韓最貴達近6萬元(資料圖片)

消委會｜海外婚紗攝影套餐附加費多　熱門地區南韓最貴達近6萬元(資料圖片)

結婚是人生大事，不少準新人到海外拍攝婚紗照，很多公司均推出海外婚紗攝影服務套餐。然而消委會發現，公司往往只標榜套餐價格所包含的禮服、相片和相冊數目等，較少列明各項服務的詳細收費以及附加費。消委會收集了14間公司的海外婚紗攝影服務資料，涵蓋4個熱門拍攝地區，包括日本、南韓、布拉格及澳門合共69個套餐，發現不同公司的收費差異頗大，尤以南韓為甚。消委會呼籲業界主動向消費者詳細講解收費詳情及合約條文，減少因溝通欠妥善所產生的爭拗。

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南韓套餐收費差異最大 3

調查中，69個套餐收費相差逾4倍，由10,980元（澳門）至58,999元（南韓）不等。若以同一地點比較，南韓套餐的收費差異最大，介乎14,499元至58,999元，相差3倍，均由「S.A. Wedding」提供。

不過，套餐價格只是基本收費，各間公司所收取的額外費用種類繁多。消委會接獲投訴指，A公司表示套餐包括1本內含30張已執相片的大相簿，準新人要求將相片增至50張。在拍攝後，準新人揀相時，公司指額外的20張相片只包括執相，如放入相簿須每張加收180元。另外，套餐還包括1本細相簿，職員推銷時拿着「韓絨相簿」，但拍攝後指套餐只包普通相簿，「韓絨相簿」須加收800元。

公司另設附加費

調查又發現有1間公司會收取旺季附加費，其中日本套餐設有2,000至5,000元的旺季附加費，布拉格套餐的旺季附加費則由5千元至1萬元不等。若想選用指定攝影師，有2間提供相關服務，並需收取3,000至8,000元，或套餐總額20%的附加費。

若拍攝超時，有9間公司會按超出的拍攝時間額外收費，若以全組拍攝團隊計算，每小時附加費由1千至5千元不等，當中「薇薇新娘」以不同崗位工作人員計算（攝影師、化妝師、攝影助手），視乎不同地區的套餐，各個崗位的附加費介乎每小時6003千元。以其中8間提供布拉格套餐的公司為例，若純超時拍攝1小時，消費者便需多付3%18%費用，由原本19,800元至38,888元，增至21,888元至43,888元。另外，「愷妍」、「Kensgallery」及「薇薇新娘」要求消費者支付拍攝團隊的機票及住宿費用。部分公司亦要求消費者承擔租車、燃油、收費公路、停車場、拍攝場地等費用。

消委會｜海外婚紗攝影套餐附加費多　熱門地區南韓最貴達近6萬元(資料圖片) 消委會｜海外婚紗攝影套餐附加費多　熱門地區南韓最貴達近6萬元(資料圖片) 消委會｜海外婚紗攝影套餐附加費多　熱門地區南韓最貴達近6萬元(資料圖片)

此外，逾90%公司表明即使取消婚約或患病都不能退款，只可延期或轉用其他服務。有4間公司表示，不能更改日子、任何時間改期都要繳付行政費，或只能在不可控制情況下才考慮能否改期。1間公司稱可以免費改期1次，餘下9間則可在拍攝前60天至240天內免費改期，限期過後便需支付2千元至1.3萬元的行政費，或套餐收費的10%甚或全數費用，當中6間公司收取的行政費愈近拍攝期會愈高。

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消委會「貼士」

  • 部分攝影套餐可能以「優惠價」招徠，未必包括其他細項服務收費，如拍攝團隊的機票、住宿、交通和膳食費用、化妝品收費、可揀選的禮服級數、取回相片原檔、添加不同相片效果等；消費者應要求店方將所有優惠與口頭承諾記錄在單據或合約上，簽署文件及付款前應細閱合約條款，若有不明白應立即詢問清楚
  • 套餐式婚紗攝影服務一般不包括試妝，消費者宜事前與化妝師多作溝通；拍攝前亦應與攝影師商討拍攝風格及希望達致的效果，並在合約中列明
  • 拍攝後的相片需要加工製作，或要經多次修改才獲滿意效果，消費者應該有所預算，並應在單據上列明交送相片和相關產品的日期
  • 消費者在選擇服務時不應單以收費多寡及禮品數量作衡量，應多向親友查詢，選擇口碑及信譽良好的公司
  • 婚紗攝影公司一般不會為顧客購買旅遊保險，消費者應在出發前購買有足夠保障的旅遊保險，並應留意哪些屬於不保事項
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