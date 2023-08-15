消委會｜消委會測試20款瑜伽褲　lululemon 5星滿分GU性價比最高

消委會｜20款瑜珈褲彈性參差，最平同最貴評分只差0.5星。（消委會圖片）

近年瑜伽運動愈見普及，不少人更將瑜伽褲當作日常休閒服，瑜伽褲的彈性及透氣度更顯重要。而市面上不但款式愈來愈多，售價亦十分懸殊。消委會測試了市面上20款女裝瑜伽運動褲，全部為緊身長褲及高腰款式，售價介乎149元至980元。是次測試主要比較樣本的拉伸彈性表現、舒適度、耐用程度、纖維成分標籤準確度及化學安全程度。

瑜伽練習一般都需要進行大幅度的伸展動作，因此瑜伽褲身需要具良好彈性，確保活動能舒適自如。彈性涵蓋延展力和回復力兩方面，測試模擬日常穿着時布料受到拉伸的情況。結果發現各樣本的拉伸表現懸殊，長度的延展率為約78.1%至177%，相差約1.3倍。至於闊度方面，延展率則為約61.8%至277.1%，相差更大，約3.5倍。整體而言，大部分樣本的延展能力都頗高，有9款樣本的闊度延展率更可達200%以上，表現不俗。當中售價最貴的lululemon，與Too Chill for Yoga和Nike延展度最高分，最差為Giordano。大部分樣本在洗濯50次後的延展表現均較洗濯前遜色，惟差異均少於10%，基本上都能保持「褲型」，未有走樣。

消委會測試瑜伽褲｜ 售價最平樣本透氣表現 佳

運動衣物舒適與否，很大程度取決於布料的快乾及透氣程度。水分蒸發速度較慢的樣本，會使汗水留在褲身的時間較長，穿着者可能有濕漉漉、黏著皮膚的感覺。部分人士更有機會因汗水的積聚導致皮膚痕癢，甚至出現紅疹、過敏。

測試結果發現，水分蒸發速度最慢的樣本每小時只能蒸發0.38毫升水分（約2滴水），與蒸發速度最快的樣本（每小時蒸發2.03毫升水分）相差逾4倍。而透氣程度方面，所有樣本都頗高，其中5款量得的水氣流量達1000g/24hr/m2或以上，穿着時會較通爽舒適。整體以舒適度來說，聲稱韓國為產地的SKULLPIG表現最差，而售價最平的GU則與PUMA、H&M、UNIQLO同樣取得最高分數。