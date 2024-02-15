消委會｜測試13款雙頭及全區域電磁爐　氣霸勝惠而浦伊萊克斯

消費者委員會測試市面上13款雙頭及全區域電磁爐，發現有2款樣本在兩個爐頭同時使用時，爐頭之間的火力操控未如理想，花45分鐘仍未能將食油加熱至指定溫度。有6款樣本的熱力分布不夠平均。近 七成樣本亦不符合國際標準IEC 60350-2對低火力控制的要求，「慢火」煮食表現遜色。能源效益方面，有5款樣本根據測試結果推算所得的能源效益級別，較其標籤低一級，另有1款量得的待機能耗不理想導致其推算出的能源效益級別為最低的5級，不符合其標示的2級，測試結果已轉交機電工程署跟進。 13款樣本的額定輸入功率由2,800瓦特至5,200瓦特，售價由3,680元至21,300元，當中有3款為較新穎的「全區域」型號，配備可將2個加熱區(爐頭)連接以形成1個較大烹煮區域的功能。測試項目涵蓋樣本的烹煮性能表現、省電程度及安全程度等。結果發現，10款傳統雙加熱區型號的電磁爐中，售價4,280元的氣霸，總評分高於售價近8,000元的惠而浦及伊萊克斯電磁爐。

13 款樣本的額定輸入功率由 2,800 瓦特至 5,200 瓦特，售價由3,680元至 21,300元。(消委會)

2 樣本 45分 鐘未有效加熱食油 消委會指，當電磁爐兩個爐頭全開時火力是否足夠及適當地分配均影響煮食所需時間和最終效果。測試模擬日常煮食情境，同時開動兩個爐頭主爐頭以最高火力加熱食油，另一個則將水加熱，待水滾時調低火力至僅僅讓水維持於沸騰狀態。結果有2款樣本未能完成測試，於限時內只能將食油加熱至逾 170°C，未達180°C，反映其火力控制方面仍待改善。另外 1 款樣本的加熱速度較慢，花近40分鐘才能達至180°C，剩餘的測試時間僅足夠炸起1份薯片。其餘10款樣本能於13.7分鐘至25.3分鐘內完成加熱，並於測試時間內炸好1至3份薯片，表現不俗。

有 5 款樣本熱力分布不均勻。(網上圖片)

有 5 款樣本熱力分布不均勻 消委會指，電磁爐於熱力分布上的均勻程度亦會影響煮食效果。測試模擬使用平底鍋烤餅的情況，以標準規定火力在圓形鋼板上加熱麵粉漿直至達指定的棕色深淺度。有5款樣本餅皮的中心色澤較外圍深色，顯示其熱力分布不夠平均。另外1款樣本則於測試中途因偵測到爐面溫度過高，觸發內置的過熱保護裝置而自動終止運作，至於3款全區域樣本在全區域模式下於2個烹煮區域之間位置烹煮的餅皮中間位置的棕色普遍偏淡，兩端的色澤卻偏深色，或因中間位置為兩組線圈的交界，熱力需透過鋼板的兩端傳導至中心，整個烹煮區域的熱力並不一致。

近七成樣本慢火煮食不符國際標準 消委會測試電磁爐慢火煮食，模擬煮熔朱古力，以樣本的低火力設定將油加熱，期間監視測試樣本能否符合國際標準對低火力控制要求的3個條件：開始加熱的18分鐘內油溫不超過53°C；30分鐘內油溫需至少達40°C；而最高油溫不能升超過75°C。大部分樣本在測試開始時油溫飆升太急，只有4款樣本能適當控制油溫並符合標準要求，其餘均未能於18分鐘內將油溫控制在53°C 或以下，不符標準對低火力控制的要求。

6 款樣本能效級別與標籤不符 於「雙頭齊開」測試中，以最快速度完成食油加熱的樣本，所量得的待機能耗超過2瓦特，因此以測試結果計算的能源效益級別為5級，不符其標籤標示的 2級。其餘12款樣本量得的待機能耗都沒超過2瓦特。除了3款全區域樣本因聲稱以最高火力提升模式操作時的功率不屬測試標準GB 21456涵蓋的範圍而沒有推算其能源效益級別外，其餘樣本有5款推算出的能源效益級別較其標籤標示的低1級。測試結果已轉交機電署跟進。