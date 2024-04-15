聚會聚餐少不了「杯中物」，啤酒是其中一種深受大眾歡迎的酒精飲料，但暢飲之餘亦要適可而止。消費者委員會首次測試30款預先包裝罐裝或支裝啤酒，發現飲用1罐或1支可攝入超過200千卡的能量，近乎1碗飯的能量，日喝2罐在3個月內或會增加5磅脂肪。
消委會指就算飲用量不多，若酒精濃度愈高，攝入熱量會愈高，測試參考歐盟條例，檢測各樣本的營養素含量，再以相關的換算系數計算出樣本的能量值。以每100毫升計算，各樣本的能量值由33千卡至66千卡；以每罐或每支計算，則由112千卡至230千卡。能量最高的青島啤酒樣本（每100毫升含66千卡）也是酒精檢出量最高的樣本（7.46%），而酒精檢出量第2高的「少爺啤」樣本（7.42%），其能量值也是第二高的樣本（每100毫升含57千卡）。其餘樣本的酒精檢出量均為5.55%或以下，每100毫升的能量值均少於50千卡。
1罐330毫升啤酒熱量與1碗白飯相若
以1罐330毫升、酒精含量為5%的啤酒計算，約有13克酒精，所含熱量與1碗白飯相若。假設連續3個月每天飲2 罐，單從酒精已攝取大概16,500千卡的能量，可轉化成大約5磅脂肪組織。若運動量不足，多餘的脂肪可能積聚於內臟，當內臟脂肪過多，就會往腹部堆積，導致「中央肥胖」，亦即「啤酒肚」。中央肥胖的人士有較大機會患上冠心病、中風、高血壓、糖尿病、癌症等疾病。
6款樣本酒精濃度與標示差異頗大
然而消費者未必能夠純粹憑產品標示的酒精濃度準確選擇熱量較低的產品，因為有6款樣本所標示的酒精濃度與檢測結果差異頗大，當中4款較標示的數值高出0.5%或以上，包括生力啤酒、「鬼佬啤酒」、馬莎啤酒和哈爾濱啤酒樣本。哈爾濱啤酒樣本標示為「多過或等於3.7%酒精」，但檢測結果為4.67%，與標示最低值相差達0.97%。
1樣本檢出霉菌毒素
啤酒的原材料大麥有機會因貯存不當而受霉菌污染，而當中的霉菌毒素在生產過程中殘留於啤酒內。從8種常見於啤酒的霉菌毒素的測試中，哈爾濱啤酒樣本檢出脫氧雪腐鐮刀菌烯醇（DON），檢出量為每公斤26微克，如以體重為60公斤的成年人計算，即使1日內飲用4罐仍屬安全水平之內。然而DON的風險亦不能掉以輕心，DON又稱為嘔吐毒素，過量攝入後半小時內可能會出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒等徵狀，長期或大量攝入DON可能對健康產生不良影響。
全部樣本檢出生物胺
生物胺是酒精發酵過程中的副產物，攝入過量生物胺有機會引起頭痛、頭暈、嘔吐、呼吸紊亂等，甚至有機會引致腦出血。全部樣本均檢出不同種類和濃度的生物胺，其中嘉士伯啤酒樣本檢出共7種生物胺，是含有最多種類生物胺的樣本，其胍丁胺（84.7毫克）及腐胺（47.6毫克）的檢出量亦較高；「Coopers brewery」樣本共檢出5種生物胺，除同樣檢出較高量腐胺（32.8毫克）外，其胍丁胺檢出量更達121.4毫克。
選購和飲用啤酒「貼士」
- 如選擇飲酒，消費者在選購啤酒的時候，應參閱產品標示的酒精含量和容量，避免過度攝入酒精和熱量
- 無酒精啤酒仍有機會含微量的酒精（約0.5%），對酒精敏感、孕婦、正服用藥物或駕駛人士等應特別留意
- 消費者應注意啤酒的顏色與其酒精含量並不相符。不少人認為淡啤酒的酒精度較低，但其實淡金色的比利時啤酒酒精濃度可超過10%，而黑啤等深色的啤酒酒精濃度則與普通啤酒相約（5%）
- 根據中國營養學會《中國居民膳食指南》的資訊，成年人如1天飲酒不應攝入超過15克酒精，即1日飲用1罐啤酒，已經有機會超過建議上限
- 最理想的儲存啤酒溫度應控制於5°C至10°C之間。儲存溫度過高或置於陽光之下，可能會使啤酒容易變質，或者縮短其保存期限；儲存溫度過低，則會影響啤酒的香味
- 有研究指手工啤酒較大型啤酒廠生產的啤酒容易腐壞，因一般不會進行巴士德殺菌法或無菌過濾，如欲自行釀酒的消費者要特別留意啤酒原材料的品質以及存放期