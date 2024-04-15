聚會聚餐少不了「杯中物」，啤酒是其中一種深受大眾歡迎的酒精飲料，但暢飲之餘亦要適可而止。消費者委員會首次測試30款預先包裝罐裝或支裝啤酒，發現飲用1罐或1支可攝入超過200千卡的能量，近乎1碗飯的能量，日喝2罐在3個月內或會增加5磅脂肪。

消委會指就算飲用量不多，若酒精濃度愈高，攝入熱量會愈高，測試參考歐盟條例，檢測各樣本的營養素含量，再以相關的換算系數計算出樣本的能量值。以每100毫升計算，各樣本的能量值由33千卡至66千卡；以每罐或每支計算，則由112千卡至230千卡。能量最高的青島啤酒樣本（每100毫升含66千卡）也是酒精檢出量最高的樣本（7.46%），而酒精檢出量第2高的「少爺啤」樣本（7.42%），其能量值也是第二高的樣本（每100毫升含57千卡）。其餘樣本的酒精檢出量均為5.55%或以下，每100毫升的能量值均少於50千卡。

1罐330毫升啤酒熱量與1碗白飯相若

以1罐330毫升、酒精含量為5%的啤酒計算，約有13克酒精，所含熱量與1碗白飯相若。假設連續3個月每天飲2 罐，單從酒精已攝取大概16,500千卡的能量，可轉化成大約5磅脂肪組織。若運動量不足，多餘的脂肪可能積聚於內臟，當內臟脂肪過多，就會往腹部堆積，導致「中央肥胖」，亦即「啤酒肚」。中央肥胖的人士有較大機會患上冠心病、中風、高血壓、糖尿病、癌症等疾病。