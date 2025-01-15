消委會｜測試9款55吋4K智能電視 三星OLED評價最佳

消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，首次測試9款55吋超高清（4K）智能電視，當中三星一款OLED電視獲4.5星總評分。畫質方面，消委會發現價格較低的LED 及中價的 QD／Mini LED的樣本表現同樣不俗，智能系統操作上甚至更勝OLED樣本。在網絡安全方面，僅有1款樣本表現較好。

消委會測試市面上9款55吋4K智能電視機，進行技術量度及專家評審，涵蓋畫質、音質及操作便捷性等多方面評估。測試由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌，並委託歐洲的檢定中心進行，9款樣本分別來自三星、LG、Sony、樂聲牌Panasonic、王牌TCL、海信Hisense、創維Skyworth，其中3款為OLED、4款為 QD／Mini LED 、2款為LED樣本，售價為3,890至21,980元不等。

其中三星的一款QA55S90DAJXZK售價15,980元電視機獲4.5星總評，為9款之中最高，在安全程度、畫面質素、音響質素、使用方便程度都獲得良好表現，在無障礙功能方面設有體放大及對比設定，適合長者使用，其評價較21,980元的LG一款OLED及售價18,999元的Sony一款OLED電視(同得4星總評)更好。

測試顯示兩款QD/Mini LED智能電視偏側觀看效果較差，包括9,980元的樂聲牌Panasonic及10,980元的LG，其中樂聲牌電視反光較明顯得分最低，可能要拉上窗簾或關閉直接照射屏幕燈具，將環境光線調暗才能舒適觀看，但該款電視在網絡安全及私隱設定上表現最為出色。

整體而言，三星OLED電視機「QA55S90DAJXZK」表現最好，總評獲4.5星；其次LG「OLED55B4PCA」、Sony「K-55XR80」、樂聲牌「TH-55MX950H」、三星「QA55QN85DBJXZK」，及LG「55QNED86TCA」，總評均獲4星。