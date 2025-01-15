消委會｜測試9款55吋4K智能電視 三星OLED評價最佳

消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，首次測試9款55吋超高清（4K）智能電視，當中三星一款OLED電視獲4.5星總評分。畫質方面，消委會發現價格較低的LED 及中價的 QD／Mini LED的樣本表現同樣不俗，智能系統操作上甚至更勝OLED樣本。在網絡安全方面，僅有1款樣本表現較好。
消委會測試市面上9款55吋4K智能電視機，進行技術量度及專家評審，涵蓋畫質、音質及操作便捷性等多方面評估。測試由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌，並委託歐洲的檢定中心進行，9款樣本分別來自三星、LG、Sony、樂聲牌Panasonic、王牌TCL、海信Hisense、創維Skyworth，其中3款為OLED、4款為 QD／Mini LED 、2款為LED樣本，售價為3,890至21,980元不等。
其中三星的一款QA55S90DAJXZK售價15,980元電視機獲4.5星總評，為9款之中最高，在安全程度、畫面質素、音響質素、使用方便程度都獲得良好表現，在無障礙功能方面設有體放大及對比設定，適合長者使用，其評價較21,980元的LG一款OLED及售價18,999元的Sony一款OLED電視(同得4星總評)更好。
測試顯示兩款QD/Mini LED智能電視偏側觀看效果較差，包括9,980元的樂聲牌Panasonic及10,980元的LG，其中樂聲牌電視反光較明顯得分最低，可能要拉上窗簾或關閉直接照射屏幕燈具，將環境光線調暗才能舒適觀看，但該款電視在網絡安全及私隱設定上表現最為出色。
整體而言，三星OLED電視機「QA55S90DAJXZK」表現最好，總評獲4.5星；其次LG「OLED55B4PCA」、Sony「K-55XR80」、樂聲牌「TH-55MX950H」、三星「QA55QN85DBJXZK」，及LG「55QNED86TCA」，總評均獲4星。
消委會亦提醒消費者，市面有些售價較高的8K電視機型號，目前大部分主流串流平台及網上影片尚未達8K解像度，難以發揮8K顯示功能，因此不應只追求高規格的型號，以免得物無所用。
選購電視機8大貼士：
- 大部分OLED屏幕樣本整體畫質較佳，可同時顯示更深的黑色和更高的亮度，適合追求高畫質的用戶；音質及智能功能方面則於各組別都有表現不錯的樣本，OLED屏幕樣本價格相對較高昂，其次為QD／Mini LED 樣本，消費者可按自己的要求及預算選擇；
- 可選擇支持外接音響系統的型號，方便接駁兼容的音響器材提升觀影體驗；
- 切記不要在網店購買不符合本港規格的電視；
- 應留意製造商或代理商能否提供優質的售後服務，以免電視機故障時，出現不可修理或沒有部件可更換的情況；
- 注意電視機必須擺放安穩，勿讓小孩攀爬；如要掛牆安裝，應聘請有經驗的技師，確保安裝穩固；
- 電視機不可放在過於潮濕、多麈、高溫或陽光直接照射的環境，不可阻擋機背散熱孔，以免妨礙散熱；
- 若有異常聲響、氣味或畫面，應立即停用及聘請有經驗的技師維修；
- 遵照說明書的指示，定期清理。清潔屏幕前，須先拔除電源，使用質地柔軟的抹布，並要確保抹布乾淨及沒有沾上細微沙塵，以免刮花屏幕，也不要過度用力抹擦，亦不應使用化學清潔劑。