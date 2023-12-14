消委會｜港車北上「等效先認」車保保費差異大 由數百元至逾3千元不等

政府於7月落實「港車北上」，讓港人可以北上自駕暢遊廣東省，計劃深受市民歡迎。然而，內地與香港的法定汽車保險要求有很大分別，消委會建議消費者宜在內地法定的機動車交通事故責任強制保險上，加購內地車輛商業保險(商業險)。消委會搜集了本港18間保險公司提供稱為「等效先認」的車保產品的資料，發現大部分保險公司除了報價方式及要求不同外，當中提供報價的8間保險公司的「商業險」保費差異頗大，視乎保險產品的保額，保費範圍可由港幣數百元至3,000餘元不等。

內地法定的機動車交通事故責任強制保險保障範圍及保額較少，當中只包括第三者人身傷亡及財產損失，並不包括司機及車上乘客，而每次事故的賠償額僅為人民幣20萬元，相比起香港法例規定汽車保險的第三者責任保障額須達港幣1億元，差距甚大。消委會提醒市民，切勿因保費較便宜，而購買儘管合法但保障範圍欠缺全面的車保。消委會建議申請人加購「商業險」以增加賠償保障，涵蓋第三者責任和受保車輛車上乘客及司機的相關賠償。而「港車北上」申請人可透過3種渠道購買內地汽車保險，包括從香港保險公司購買「等效先認」保險產品；自行向內地的保險公司直接投保；或經香港保險公司提供的一站式服務安排，從內地的保險公司購買。

在「等效先認」政策下，申請人可在其車輛的香港法定汽車保險保單有效期內，添加等同內地機動車交通事故責任強制保險的「等效先認」保單，並可按需要加購「商業險」，整張保單由同一間香港保險公司出單。現時本港有18間保險公司提供「等效先認」保險產品，消委會發現保險公司的資訊透明度不高，在披露保費資料的手法亦各有不同，當中只有5間保險公司在其網站發布汽車保費表，部分保險公司只向現有車保客戶提供報價，或要求新客戶提交車輛細節、司機駕駛經驗等資料，甚或要求附上身份證、回鄉證及車牌等文件，更要填妥投保書，才可獲取保費資料，手續繁複，令消費者不容易作出比較。

消委會以2019年出廠、汽缸容量約2,500cc的七人車，以及司機從事文職工作、擁有超過5年駕駛經驗、無索償折扣為60%和未有違例駕駛記分紀錄為例，成功從當中的8間保險公司獲得報價資料，發現保費差異頗大，以1年保費計算，等同內地機動車交通事故責任強制保險的「等效先認」保單的保費介乎港幣959元至1,320元不等；投保人民幣100萬元至1,000萬元保額的「商業險–第三者責任」，保費則介乎港幣974元至3,019元不等。消費者須留意，「商業險–車上人員責任」所提供的保障相對較低，保額只介乎人民幣1萬元至20萬元，保費介乎港幣165元至3,269元不等，萬一車上有人不幸受傷，駕駛者的責任會甚大。

投保人亦需留意，現時從香港保險公司購買「等效先認」保險產品，必須於其投保現有汽車保單的同一間保險公司，加購等同內地機動車交通事故責任強制保險的「等效先認」保單及「商業險」。儘管「等效先認」保單由香港保險公司出單，但一旦於內地發生事故時，有關保險索償會以屬地原則交由香港保險公司的內地分公司、內地合作保險公司或內地理賠服務機構處理，消費者需留意相關內地保險公司的經驗及網絡覆蓋；而5間香港保險公司主動表示會為受保人於回港後提供協助，消費者在投保前要查清細節和根據對內地保險的認識和自身考慮才作決定。

消委會提醒消費者申請「港車北上」的「貼士」 - 在遞交「港車北上」申請時，需確保在運輸署設立的「港車北上」指定網站提交申請，並透過該網站連結至內地相關網上申請平台，完成所需申請手續，以防誤入偽冒網站。申請人需留意，內地部門不會要求申請人在網上繳交任何費用或提交信用卡資料 - 除須購買符合內地規定的法定車保外，建議消費者加購「商業險」，保障司機及乘客，以及增加第三者責任保額 - 確保香港「封閉道路通行許可證」、內地「臨時入境機動車牌證」及「機動車交通事故責任強制保險」或「等效先認」保單的有效期須一致