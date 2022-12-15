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2022-12-15 11:22:43

消委會｜漱口水非「辣」就殺菌　部分或致牙漬損味覺　一款不適宜孕婦使用 (有片)

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消委會測試的32款市面上漱口水樣本。(消委會)

消委會測試的32款市面上漱口水樣本。(消委會)

不少人會用漱口水作口腔護理，藉以改善牙周病、蛀牙或口臭等問題。然而，消委會搜集了市面32款漱口水樣本進行調查，發現不同漱口水產品的成分功能，以至使用時需要注意的地方均不盡相同。消委會提醒，少數人長時間使用含有西吡氯銨或氯己定的漱口水，可能使牙齒染漬及味覺受短暫影響，另有一款樣本以聚維酮碘作主要成份，並不適合孕婦或甲狀腺病人使用。消委會指，不同漱口水的成分或有差別，使用時須注意的地方亦不盡相同市民使用前須留意成分，揀選適合自己的產品，亦不應只依賴漱口水保持口腔清潔。

今次消委會測試的32款漱口水樣本，是從超市、個人護理用品店、百貨公司等購買，當中除2款樣本屬於濃縮裝而需要先以清水稀釋才可使用，其餘30款樣本則可直接使用，毋須稀釋，售價約由20167，總容量由120毫升至1,080毫升；若按照產品標示的使用指引計算，每次使用需花費約0.336.32，價錢相差逾18調查的32款樣本中，分別標示含有精油、西吡氯銨(CPC)、氯己定和聚維酮碘等，聲稱有助減少口腔內的細菌

漱口水含西吡氯銨或氯己定或致牙漬損味覺

然而，消委會指少數人長時間使用含有西吡氯銨(CPC)或氯己定的漱口水後，可能使牙齒染有漬斑及味覺受短暫影響，需待停用約2至3天才能回復正常。當中以氯己定作為主要殺菌成分的「CORSODYL」(#9)有標示提醒消費者有關牙漬及味覺影響的注意事項，但相關提示只印於標籤內頁，其餘10款含有西吡氯銨的漱口水則未有作出相關提示。消委會建議有關漱口水的廠商在標籤加上清晰提示。

消委會指，不同漱口水的成分或有差別，使用時須注意的地方亦不盡相同 消委會測試的32款市面上漱口水樣本。(消委會) 消委會漱口水冷知識。(消委會) 消委會指，以氯己定作為主要殺菌成分的「CORSODYL」(#9)有標示提醒消費者有關牙漬及味覺影響的注意事項。

「必妥碘」含聚維酮碘不宜婦或甲狀腺患者使用

另外，消委會指「必妥碘」(#3)標示以聚維酮碘作為主要的殺菌成分，其屬於非處方藥物，在發揮作用的過程中會釋出游離碘元素，懷孕中的婦女或患有甲狀腺疾病的人士，並不建議使用含有此成分的產品；同時聚維酮碘帶有棕色，有機會令到假牙或牙箍變色，消委會建議使用帶有聚維酮碘漱口水前，建議先把假牙或牙箍除下。

美白漱口水遠低於牙醫美白療程濃度

消委會又指，漱口水「辣」和「嗱」與殺菌功效無直接關係，含有酒精成份的漱口水不一定有更好殺菌效能，因為一般漱口水中的酒精含量不會達到60%80%濃度，市民亦不應完全以漱口水代替刷牙，或依賴改善口臭而忽視蛀牙或牙周病等真正成因。此外，市面上的美白漱口水一般只含有少量過氧化氫，遠低於牙醫在美白牙齒療程中所使用的濃度。消委會提醒，市民使用此類低濃度過氧化氫的美白漱口水後，牙齒表面未必在短時間內出現明顯美白效果，但消費者切忌自行使用高濃度過氧化氫。

消委會使用漱口水貼士：

  • 含酒精成分的漱口水，未必有更佳的殺菌功能
  • 漱口不能取代日常刷牙
  • 孕婦不建議使用含聚維酮碘的漱口水
  • 含西吡氯銨或氯己定或致牙漬損味覺
  • 美白漱口水遠低於牙醫美白療程的濃度
  • 含聚維酮碘漱口水或令假牙或牙箍變色
  • 除根據醫生指引外，6歲以下兒童不建議使用漱口水
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