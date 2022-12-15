消委會｜漱口水非「辣」就殺菌　部分或致牙漬損味覺　一款不適宜孕婦使用 (有片)

不少人會用漱口水作口腔護理，藉以改善牙周病、蛀牙或口臭等問題。然而，消委會搜集了市面32款漱口水樣本進行調查，發現不同漱口水產品的成分功能，以至使用時需要注意的地方均不盡相同。消委會提醒，少數人長時間使用含有西吡氯銨或氯己定的漱口水，可能使牙齒染漬及味覺受短暫影響，另有一款樣本以聚維酮碘作主要成份，並不適合孕婦或甲狀腺病人使用。消委會指，不同漱口水的成分或有差別，使用時須注意的地方亦不盡相同，市民使用前須留意成分，揀選適合自己的產品，亦不應只依賴漱口水保持口腔清潔。

今次消委會測試的32款漱口水樣本，是從超市、個人護理用品店、百貨公司等購買，當中除了2款樣本屬於濃縮裝而需要先以清水稀釋才可使用，其餘30款樣本則可直接使用，毋須稀釋，售價約由20至167元，總容量由120毫升至1,080毫升；若按照產品標示的使用指引計算，每次使用需花費約0.33至6.32元，價錢相差逾18倍。在調查的32款樣本中，分別標示含有精油、西吡氯銨(CPC)、氯己定和聚維酮碘等，聲稱有助減少口腔內的細菌。

漱口水 含西吡氯銨 或氯己定或致牙漬損味覺

然而，消委會指少數人長時間使用含有西吡氯銨(CPC)或氯己定的漱口水後，可能使牙齒染有漬斑及味覺受短暫影響，需待停用約2至3天才能回復正常。當中以氯己定作為主要殺菌成分的「CORSODYL」(#9)有標示提醒消費者有關牙漬及味覺影響的注意事項，但相關提示只印於標籤內頁，其餘10款含有西吡氯銨的漱口水則未有作出相關提示。消委會建議有關漱口水的廠商在標籤加上清晰提示。