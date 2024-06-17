本港人口老化，牙科服務需求龐大，公營牙科服務嚴重不足，市面私營的牙科服務收費不菲，不少市民選擇「北上睇牙」，但內地對牙科服務的監管制度與本港不同，消費者決定到內地接受服務前，亦應先了解清楚當中的細節，小心衡量判斷。

睇牙不應純粹考慮收費

消費者委員會表示，不時接獲有關牙科服務的投訴，今年首5個月共接獲51宗投訴，提醒業界要嚴控專業水平和治療質素；同時，亦應切忌過量招收客戶，致未能適時安排診療檔期，耽誤治療的時機，或因提供的診治時間不足，令服務質素下降。又提醒向消費者，牙科服務是一項專業的醫學治療，選定牙醫前應考慮其專業資格及口碑，不應純粹考慮收費，甚至光顧未經註冊的牙醫，萬一療程出現問題，除了損失金錢及時間外，更可能要不斷承受痛楚，影響日常生活，甚至可能會對牙齒造成永久損害，更難以追究責任。

個案一：本地箍牙療程需北上磨牙

投訴人到 A 商戶自設的牙科中心進行一個包括 18 套牙套、收費約2.3萬元的箍牙療程，並需要先進行磨牙程序。後來投訴人獲商戶通知，指沒有本地診所有空檔為他磨牙，建議投訴人改往深圳診所處理。投訴人曾經要求退款，但在商戶的游說下接受到深圳磨牙。開始箍牙療程後，投訴人於使用第 8 套牙套時發現並不能緊貼牙齒，於是向商戶投訴並要求退款。拒絕退款的商戶再提供另一箍牙方案，惟投訴人認為新方案的預期效果與原定方案相差甚遠，堅持要求商戶退回餘下牙套及固定器的費用，但職員堅持一旦開始療程便不可退款， 投訴人最終選擇向消委會投訴。經消委會再三介入及調停後，A 商戶最終與投訴人達成和解，同意退款約8,000元及終止療程。