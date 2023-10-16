消委會｜牛奶朱古力糖含量超黑朱古力九成　一款鎘含量超標恐損腎 (有片)

不少人都愛食朱古力。消委會測試市面上29款朱古力樣本，包括20款黑朱古力及9款牛奶朱古力，發現全部樣本都驗出重金屬「鎘」，其中一款樣本鎘含量超標，長期進食或會損害腎臟。除了2款標示無添加糖，其餘樣本都屬於高糖，牛奶朱古力的平均糖含量較黑朱古力高九成，而黑朱古力檢出的平均總脂肪含量，就較牛奶朱古力高近三成。消委會建議食用朱古力要適可而止，成人每周不宜食用超過100克朱古力。

消委會｜兩款最平樣本總評勝最貴 Amedei 黑朱古力鎘含量超標

今次測試的黑古力樣本售價由每包28.8元至160元不等，當中19款有標示重量，平均每10克售價由2.9元至32元，相差約10倍；另有1款(20粒裝)沒有標示重量，平均每粒3元。牛奶朱古力樣本售價由每包10元至158元不等，平均每10克的售價由1元至7.5元，相差約6.5倍。

其中售價最低的黑朱古力樣本，包括Lindt的Excellence MILD 70% Cocoa Mild Dark Chocolate，以及Valor的70% Dark Chocolate No Sugar Added，兩者平均每10克零售價均為2.9元，總評均獲5分。而售價最高的Amedei的Blanco De Criollo Extra Dark Chocolate 70%(每包160元，平均每10克零售價達32元)，在消委會測試中檢出的重金屬鎘含量達每公斤0.937毫克，超出歐盟規定的上限17.1%，長期進食可能會損害腎臟，因此總評只得2分。

消委會就此表示，目前香港並沒有專門針對朱古力食品重金屬鎘含量的法例，但這亦反映價格與產品質素沒有必然關係。

消委會｜ 一款 牛奶朱古力糖含量最高

在糖含量方面，除了2款標示無添加糖，其餘樣本都屬於高糖，牛奶朱古力的平均糖含量較黑朱古力高九成，在20款黑朱古力樣本中，以Lucullus 73% Dark Chocolate Bar(#13)糖含量最高，每100克含36克糖，假設全部為游離糖，進食50克會攝取18克游離糖，相等於世衛建議每日攝取2,000千卡能量的成人每日糖攝人限量的36%。而在9款牛奶朱古力樣本中，以Choklad Ljus Milk Chocolate(24#)糖含量最高，每100克含60.5克糖。

消委會｜黑朱古力總脂肪含量超牛奶朱古力近三成

至於總脂肪含量，黑朱古力檢出的平均總脂肪含量，較牛奶朱古力高近三成。20款黑朱古力樣本的檢出量為每 100 克 35.2 克至 50.7克，而飽和脂肪含量則由 22.4 克至32.1克。其中Millésime Chocolat Equateur Noir 70%(#16)朱古力，不論總脂肪含量或飽和脂肪含量均為全部樣本中之最高，檢出量遠高於其營養標籤標示的數值23%及129.3%。

消委會指這款總脂肪含量最高的樣本，進食50克已經攝取約25.35克脂肪，相等於世衛建議每日攝取2,000千卡能量的成人每日脂肪攝入限量的38%，提醒消費者在享受美味朱古力時，亦要留意所含的營養成分，以免攝取過多脂肪及糖。