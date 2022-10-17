消委會｜獸醫藥物手術報價可差近一倍　收費欠透明

不少「貓奴」、「狗奴」都視寵物如親生子女般疼愛，但本港獸醫收費普遍高昂，求醫問診最基本要近千元，萬一要做手術，則動輒需數萬元甚至逾十萬元。消費者委員會接獲投訴，指有獸醫服務收費欠透明，有個案的診金較報價時高近一倍。亦有獸醫診所為每項藥物設最低收費，但收據卻沒有相關條款，令消費者蒙在鼓裡。

個案一：分期付款預繳服務費用 愛犬未幾離世 消委會曾接獲投訴，投訴人見愛犬神情呆滯，先後兩次帶牠到A診所求醫，診所發現犬隻面部抽搐，建議進行磁力共振，費用為3萬元。投訴人同意並以信用卡12個月分期付款繳付2.8萬元按金，犬隻當日留院觀察。翌日診所通知其愛犬心臟一度停頓，雖然搶救成功，但已不能自主呼吸，建議進行安樂死，投訴人忍痛同意。投訴人後來到診所辦理手續，並就未使用之服務，例如磁力共振等安排退款，扣除已施行之治療費用後，剩餘金額為11,811元。診所表示投訴人是以分期付款方式繳費，因此要待12個月後，向銀行清繳所有款項方可安排退款。投訴人不接受，與診所多次磋商不果，因此向消委會求助。 A診所回覆，由於投訴人以信用卡付款，並與銀行申請了分期付款，因此需要先向銀行清繳整筆款項，並向診所出示相關月結單方可安排退款，否則診所會收取6%提早還款的行政費。投訴人不認同診所的安排，但為了盡快解決事件，最後仍提供了繳清整筆款項的紀錄，診所亦隨之安排全額退款11,811元。

個案二：膽囊切除手術報價 6.5 萬 最終收費多近一倍 另有投訴人帶愛犬到B動物診所求醫，醫生建議進行膽囊切除手術及相關治療，手術後需要於深切治療部觀察數天，報價約需6.5萬元。投訴人於愛犬於手術後第3日提出出院申請，但遭診所拒絕。直至手術後第7日，診所才同意安排犬隻出院，治療費用合共12萬6,183元，較報價高近一倍。投訴人表示震驚，指愛犬接受治療期間，診所從未就任何額外收費跟他聯絡、解釋及徵求同意，因此不接受收費安排，並向消委會投訴。 B診所回覆消委會指，投訴人在辦理入院手續時，已簽署住院及手術同意書。同意書上列明重要事項及所有可能需要的治療及收費，因此診所於治療時不會另行徵詢寵物主人之意向，亦不會再作通知。投訴人認為診所即使以同意書作解釋，但最終收費與報價差距過大，做法實屬不妥。消委會多次與診所作調停，但診所仍維持其決定不變。消委會建議投訴人可循其他途徑再跟進，例如向獸醫管理局投訴。

個案三：處方 5 粒 2 元藥收 70 元 藥物竟設最低收費 1名投訴人帶愛貓到C獸醫診所求診，醫生處方4款藥物，連診金一共收費1,251元。投訴人回家後仔細核對收據，發現當中抗敏感藥每粒2元，處方了5粒，但收費70元；杜蟲藥劑每毫升2.06元，處方8毫升應為16.48元，卻收取了61元，投訴人認為收費有誤聯絡診所，但認為診所解釋每項藥物均設有最低收費$70，投訴人不接受，杜蟲藥劑收取61元，既非正確收費，亦非聲稱的最低收費，收據亦沒有任何關於最低收費的條款，認為有隱藏收費之嫌，遂向消委會投訴。 C診所回覆表示，由於要聘請護士配藥、列印藥物標籤、向顧客解釋藥物功效及說明使用時需注意之事項，因此需要設每項藥物70元的最低收費，投訴人繳費時亦沒有對收費提出任何異議。診所又指顧客如有需要，可提供達致最低收費之藥物份量。至於杜蟲藥劑收費61元是輸入錯誤，即少收投訴人9元。但診所承認沒有列出最低收費之安排，同意退回抗敏感藥及杜蟲藥劑的差價104.52元。