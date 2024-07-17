消委會｜百歲山回應「溴酸鹽」事件　批部分港媒報道誤導失實

消委會在最新一期《選擇》月刊中發表市面30款瓶裝水樣本檢測結果，指發現「百歲山」的飲用天然礦泉水及「農夫山泉」(港交所：9633)的飲用天然水樣本中，分別檢驗出每公升有3微克溴酸鹽，相關含量達到歐盟訂定經臭氧處理的天然礦泉水和泉水中溴酸鹽最大限值。繼「農夫山泉」發律師信後，「百歲山」亦稱其公司法務部門已介入事件，並在其後發聲明，批評部分香港媒體報道誤讀，嚴重失實。

稱產品 質量 符合中國歐盟世衛標準 「百歲山」發聲明指，品牌產品質量符合中國、歐盟及世界衛生組織(WHO)的標準，並指在「中國香港消費者委員會」抽檢結果中，同樣顯示溴酸鹽含量遠低於中國及世界衛生組織的標準數值，同時符合歐盟標準。