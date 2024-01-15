消委會｜益生菌部分功效欠實證勿亂吃 兩款含糞腸球菌世衛不建議服用

近年不少港人關注腸道健康而服食益生菌作保健作用，市面上不少益生菌更標榜能有效改善濕疹、敏感、提升免疫力、甚至提升女性私密部位健康。消委會參考外國的相關標準進行市場調查，於市面收集了40款聲稱能提供益生菌的膳食補充劑，當中有6款標示為女士專用；11款為兒童專用；另有23款普通益生菌樣本，其中9款標示少於12歲的兒童皆能食用，有11款則沒有標示適用年齡。樣本的售價由99元至788元，若以每日食用分量計算，則由5.3元至52.6元不等，價格相差近9倍。 消委會表示，益生菌是一種攝入後會對人體產生益處的微生物，有助維持腸道內「好菌」、「有害菌」和「條件菌」不同菌群的平衡。每款益生菌的名稱可解構為菌屬、菌種及菌株，目前醫學確定有17個益生菌菌屬存在於人體內。是次調查的樣本主要聲稱的菌屬以可改善消化、加速腸道蠕動的乳酸桿菌，以及能製造出乳酸、維他命B群及醋酸等有益物質的雙歧桿菌為主。

2 款樣本含糞腸球菌 世衛不建議服用 調查結果發現逾九成樣本（36款）標示含乳酸桿菌，逾八成（33款）標示含雙歧桿菌。除乳酸桿菌和雙歧桿菌外，有5款樣本標示含鏈球菌屬，另外有2款標示含糞腸球菌。根據聯合國糧食及農業組織與世界衛生組織聯合工作組最新的安全評估，糞腸球菌和屎腸球菌是屬於腸球菌屬的常見益生菌，但由於這兩種菌株較不穩定，容易被污染或有變成致病菌的風險，加上對抗生素萬古霉素有抗藥性，因此不建議作為益生菌供人類使用。 六成樣本標示不齊全 國際益生菌協會制定的自願性行業標籤指南，要求產品應清楚標示其益生菌的菌屬、菌種和菌株，和其數量以菌落形成單位（CFU）表示。 但調查發現，只有15款樣本在包裝上清楚標示所有益生菌菌株，其餘25款樣本中，20款只列出菌種，3款只標示菌屬，1款只標示菌株編號，更有1款完全沒有標示相關益生菌的資料，只在成分表中以「本地大學研發綜合益生菌」取代；而在33款標示有多種菌種／菌株的樣本中，只有7款明確標示菌種數量，標示資料並不理想。消費者想辨識自己服用哪種菌亦無從入手。

市民不能自行判斷食用量 另外，有19款樣本建議消費者可按個人需要或身體狀況，進食不同分量。然而，益生菌數量並非愈多愈好，因應不同健康狀況或菌種，所需菌量亦有所不同。一般消費者並非專業醫護人士，不能自行診斷，可能會服用不適合的分量而增加出現副作用的風險，或未能達到預期的效果。 部分功效聲稱或未有足夠科學實證 此外，不少益生菌產品的廣告均標榜服用後能提升免疫力、改善濕疹、敏感等功效，然而有醫生指出，這些聲稱目前未有大型臨床實驗數據支持或缺乏足夠科學實證，功效成疑。有腸胃肝臟科專科醫生表示，雖然益生菌的確能改善腸胃道的菌叢，但若患上腸胃疾病，消費者並非專業醫護人士，未能自行判斷不同腸胃問題的成因和治療方案，胡亂食用益生菌有機會影響病情。而超過一半樣本的包裝提及「支持免疫系統」或「改善／提升免疫力」等字眼，雖然腸胃道是免疫系統的一部分，但現階段的研究仍未能確定不同益生菌種類如何幫助調節人體免疫系統，亦未有大型臨床實驗數據可以直接關聯或比較不同益生菌菌株的免疫功效。不少樣本亦標示「減輕濕敏」、「改善濕敏」，然而，一些較大型的臨床實驗發現，服用益生菌病人與服用安慰劑的病人的濕疹症狀皆沒有顯著減輕。由於現時沒足夠醫學實證證明益生菌或益生元對濕疹或其他過敏皮膚炎有確實療效，固不在正規濕疹治療選擇之內。消費者如有皮膚問題，應盡早求醫，以免延誤病情。 值得留意的是，歐盟當局要求膳食補充劑的健康聲稱必須經歐洲食品安全局審批，但由2006年開始，有逾300個關於益生菌健康聲稱的申請全被否決。當局解釋，現時的科學研究尚未能正確鑑定身體內參與不同效應的微生物；部分健康聲稱沒有明確定義；部分益生菌不被認為是對健康有益的；或現時未有該益生菌相關的人類臨床研究數據等。因此，現時歐盟不允許任何產品的標示或廣告中使用益生菌及其健康聲稱。