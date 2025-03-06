消委會｜研究反映私營醫療價格欠明確　不少價目資料不足及難明

為了讓消費者可以獲得清晰收費資訊，並加強他們對私營醫療市場的信任，消委會進行了一項題為《信心與價值：提升醫療價格透明度》研究，審視消費者在使用私營醫療服務時所遇到的疑慮和痛點，尋找改善空間，並就提升收費透明度提出5項建議，包括通過搜尋工具便利消費者獲取價目資料、推廣使用醫療套餐等。

今次研究涵蓋13間私家醫院及128間日間醫療中心，結果發現，發現只有約20%機構，有在病人服務費預算當中，進一步提供醫生費的明細，亦只有1間私家醫院有在預算表中提供欄目，以填寫主診醫生外的專科醫生。

四成六投訴與收費爭議有關

消委會由2021至去年，共接獲191宗有關私家醫院及日間醫療中心投訴，其中近四成六與收費爭議有關。研究發現不同醫院的收費差距相當大，不同醫院收費差距最高達一倍半，即使在同機構接受同一種治療，不同收費差距可達五成至六成。