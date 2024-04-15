消委會｜私營安老院基本月費可差逾12倍　個別人手比例1:30

本港人口老化，市場對安老院宿位需求殷切。消委會整合46間沒有參與「改善買位計劃」的私營安老院的資料，包括檢視其基本月費、各項雜費、退住手續及照顧人手安排等。結果發現，各院舍除基本月費可相差逾12倍外，絕大部分均會就服務及日常消耗品收取額外費用，整體費用隨時十分可觀；另外，各院舍的照顧員與院友比例亦非常參差，個別院舍的人手比例只有1:30。消委會期望政府能適時檢討現行安老政策和院舍標準，如有需要放寬輸入外勞配額上限，讓長者以合理和可負擔的價格享用護理服務。

消委會｜雜費種類繁多 大部分要求先 付按金 今次調查，消委會共向297間沒參與「改善買位計劃」的私營安老院發出問卷，最終只收到40間資料齊全的回覆。職員另以消費者身分在問卷回覆率較低的地區隨機選取6間沒回覆問卷的私營安老院取得部分資料。消委會指，今次調查的安老院均具備「高度照顧」條件，宿位由19個至229個不等，33間院舍表明入住人士最低年齡為60歲或65歲，有2間設入住年齡上限，分別為95歲及100歲。此外，有21間要求入住長者沒有傳染病、精神病及/或愛滋病，亦不可有自殘或暴力傾向。

調查發現，46間沒參與「改善買位計劃」的私營安老院，各院舍除基本月費可相差超過12倍外，絕大部分均會就不同服務及日常消耗品收取額外費用，院舍亦會就設備質素及房間類型，加上各自的計算方法釐定雜費金額。而且長者在入住前，大部分院舍要求先支付相當於1個月月費的按金，亦有院舍收取半個月或劃一收取1,000元作為按金。 消委會｜ 求診、取藥或送遞樣本要每次計算收費 另外，有30間院舍會收取首次入住行政費或床上用品費，收費由500至4,000元不等，差異可達7倍，而較普遍的收費為1,000元以下。在醫療服務費方面，消委會提到有院舍會按求診類型、緊急程度、時段或區分收費；取藥或送遞檢驗樣本多以每次計算，由50至450元不等，或每小時90至250元起計算收費，部分院舍設有最低1小時至4小時的服務時數。