消委會｜積分獎賞優惠投訴逐年升　商戶稱兌換禮品缺貨仍網上有售

消委會上月接獲30宗積分獎賞優惠的投訴，按年增加18宗，而在去年計，合共收到379宗相關投訴，較2021年236宗及2022年298宗均有所上升。消委會敦促商戶提高資訊和條款透明度，列明積分獎賞計劃的各項細節，並且避免更改，特別是就一些推廣活動，若涉及的條款需作出修正，必須盡早通知消費者並要彈性處理爭議，以免損害消費信心。

其中一宗投訴個案，有投訴人透過向商戶購物，賺取足夠積分換心儀禮品，惟當投訴人打算換領禮品時，發現心儀禮品已經換罄，而同級禮品亦全都缺貨，但投資人其後發現其心儀禮品在A商戶的網店有售，因而懷疑該禮品並非缺貨，經消委會介入後，商戶由原本堅持禮品「數量有限，換完即止」，改為稱可酌情安排投訴人換禮物。

另一宗個案，一名80歲的投訴人在商戶購物結賬時一向出示實體積分卡作儲分或使用積分之用，但在最近一次購物時，收銀員卻告知不再接納實體卡，並要求投訴人在手機下載應用程式方可繼續儲分或使用積分，投訴人遂嘗試自行下載應用程式，但因不熟悉智能電話操作，加上未有職員從旁協助，幾經嘗試仍未能成功下載，致電到商戶的熱線中心求助，卻無人接聽，經消委會介入後，事件不久已獲解決。

消委會｜活動條款突更改 商戶拒受電子禮券

另一宗投訴個案，是有投訴人參加商場換領禮券活動中，以會員積分換領電子禮券，換領前，投訴人確認心儀商戶接受電子禮券，但其後投訴人到商戶希望使用電子禮券時，商店卻稱不接受商場的電子禮券，投訴人才發現在商場官網上該店接受禮券的名單已被更改。經消委會調停後，商場願意為投訴人安排更換實體禮券，事件雖得以解決，但就未有就變更接受電子禮券的商店名單作出解釋。