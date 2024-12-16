消委會｜穗港澳合測濕廁紙結果理想　一半樣本獲5星

由於濕廁紙在大灣區日漸流行，消費者委員會首次聯同廣州市消委會及澳門特別行政區政府消委會，共同測試 22 款濕廁紙產品的質量和衞生。結果顯示全部樣本的衞生情況及質量表現理想，即使開封 2 星期後細菌數量仍符合相關標準。其中一半樣品總評獲得5星，當中最高與最低價錢樣品相差逾5倍。所有樣品1 款樣本在沖散表現未能符合內地標準，有機會增加堵塞廁所及渠道的風險。 是次測試的 22 款標示為「可沖式」濕廁紙產品，其中 9 款由廣州市消委會在廣州購買，8 款由香港消委會在本港的個人護理用品店或超級市場購買，5 款則由澳門消委會於澳門購買。每包價格由4.3元至38.9元，平均每 10 片售價約為0.55元至6.08元，相差逾 10 倍。由於內地及國際間目前均未有為濕廁紙訂下相關測試標準，是次參考內地濕巾等相關標準測試樣本的斷裂強度、破頂強度、酸鹼值、微生物、含液量及沖散表現，另對產品的外觀和使用方便程度等方面進行主觀體驗評價。

部分抽取時較易破裂，強度最高 1 款較難分解。(網上圖片)

部分抽取時較易破裂 強度最高 1 款較難分解 消委會指，通過縱向與橫向的斷裂強度和破頂強度測試，可檢視樣本在使用時會否容易拉斷或穿破，影響使用。結果發現 4，除 1 款以棉作為物料的樣本的斷裂和頂破強度均明顯較高外，其餘主要以原生木漿、紙張、不織布或植物纖維為原材料的樣本，強度均與乾廁紙相若。部分樣本的整體強度相對較低，當測試人員從包裝袋中抽取濕廁紙時，會容易破裂，有機會影響使用。 測試人員根據標準把樣本放進一個裝有特定容量清水的晃動箱內，以特定頻率和幅度振盪再將樣本倒入 12.5 毫米孔徑的篩網，量度能穿過篩網的樣本重量，以了解樣本在水中的沖散表現，每款型號需進行 6 次測試，標準要求每款最少有 5 片濕廁紙有70%以上能夠穿過篩網。測試結果顯示 21 款樣本符合標準要求，只有斷裂和頂破強度最高和以棉作為物料的「全棉時代」樣本，在 6 次測試中均未能達到70%的分解標準。

衞生程度、酸鹼值及含液量全部符合標準 消委會指，是次分別於樣本開封時和打開 2 星期後進行微生物測試，結果全部樣本的細菌菌落和真菌菌落總數都少於 20CFU/g，符合濕巾產品的細菌菌落總數不應超過 200CFU/g 的標準要求，亦未有檢出大腸桿菌和致病性化膿菌，反映樣本的衞生和防腐效能理想。 另外，22 款樣本的酸鹼值測試結果介乎 4.2 至 7.5，屬於建議人體使用濕巾酸鹼值的相關標準內，情況理想。此外，測試顯示 22 款樣本於烘乾前後的含液量差距介乎 2.2 倍至 3.4 倍，符合相關標準的建議值(多於 1.7 倍)，應可滿足日常清潔所需。