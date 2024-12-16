消委會｜穗港澳合測濕廁紙結果理想　一半樣本獲5星

由於濕廁紙在大灣區日漸流行，消費者委員會首次聯同廣州市消委會及澳門特別行政區政府消委會，共同測試 22 款濕廁紙產品的質量和衞生。結果顯示全部樣本的衞生情況及質量表現理想，即使開封 2 星期後細菌數量仍符合相關標準。其中一半樣品總評獲得5星，當中最高與最低價錢樣品相差逾5倍。所有樣品1 款樣本在沖散表現未能符合內地標準，有機會增加堵塞廁所及渠道的風險。
是次測試的 22 款標示為「可沖式」濕廁紙產品，其中 9 款由廣州市消委會在廣州購買，8 款由香港消委會在本港的個人護理用品店或超級市場購買，5 款則由澳門消委會於澳門購買。每包價格由4.3元至38.9元，平均每 10 片售價約為0.55元至6.08元，相差逾 10 倍。由於內地及國際間目前均未有為濕廁紙訂下相關測試標準，是次參考內地濕巾等相關標準測試樣本的斷裂強度、破頂強度、酸鹼值、微生物、含液量及沖散表現，另對產品的外觀和使用方便程度等方面進行主觀體驗評價。
部分抽取時較易破裂 強度最高 1 款較難分解
消委會指，通過縱向與橫向的斷裂強度和破頂強度測試，可檢視樣本在使用時會否容易拉斷或穿破，影響使用。結果發現 4，除 1 款以棉作為物料的樣本的斷裂和頂破強度均明顯較高外，其餘主要以原生木漿、紙張、不織布或植物纖維為原材料的樣本，強度均與乾廁紙相若。部分樣本的整體強度相對較低，當測試人員從包裝袋中抽取濕廁紙時，會容易破裂，有機會影響使用。
測試人員根據標準把樣本放進一個裝有特定容量清水的晃動箱內，以特定頻率和幅度振盪再將樣本倒入 12.5 毫米孔徑的篩網，量度能穿過篩網的樣本重量，以了解樣本在水中的沖散表現，每款型號需進行 6 次測試，標準要求每款最少有 5 片濕廁紙有70%以上能夠穿過篩網。測試結果顯示 21 款樣本符合標準要求，只有斷裂和頂破強度最高和以棉作為物料的「全棉時代」樣本，在 6 次測試中均未能達到70%的分解標準。
衞生程度、酸鹼值及含液量全部符合標準
消委會指，是次分別於樣本開封時和打開 2 星期後進行微生物測試，結果全部樣本的細菌菌落和真菌菌落總數都少於 20CFU/g，符合濕巾產品的細菌菌落總數不應超過 200CFU/g 的標準要求，亦未有檢出大腸桿菌和致病性化膿菌，反映樣本的衞生和防腐效能理想。
另外，22 款樣本的酸鹼值測試結果介乎 4.2 至 7.5，屬於建議人體使用濕巾酸鹼值的相關標準內，情況理想。此外，測試顯示 22 款樣本於烘乾前後的含液量差距介乎 2.2 倍至 3.4 倍，符合相關標準的建議值(多於 1.7 倍)，應可滿足日常清潔所需。
主觀體驗評分：部分添加香氣令人不適
10 位測試人員對各樣本的外觀、尺寸、氣味、使用方便程度、會否即時刺激皮膚等進行主觀體驗評分。全部樣本均未有令使用者的皮膚受刺激，惟部分樣本在氣味上被評為「不滿意」，測試人員認為樣本所添加的香氣或可能令使用者感到不適。在使用方便程度上，大部分樣本的表現都較為遜色，一半以上樣本在使用時常會一次過抽出多於一片或不容易從包裝中抽出，較為不便。
逾半樣本包裝未標示詳細成分
產品的標籤資料可讓消費者了解當中的成分、用法、使用期限等重要資料，然而有超過一半(12 款)樣本均未有以中文或英文標示詳細成分列表，若當中含致敏香料或防腐劑，可能對患有濕疹或過敏人士造成影響。另外，「Daiso」樣本並沒有標示使用有效期。消委會建議廠商應該在包裝上清楚標示相關資料，讓消費者能選購合適產品並適當地使用。