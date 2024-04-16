消委會｜籲先了解院舍環境及收費等 安老業界指設施與服務選擇不同

消委會整合46間沒有參與「改善買位計劃」的私營安老院資料，發現院舍基本月費可相差超過12倍，絕大部分會就不同服務及日常消耗品收取額外費用。消委會總幹事黃鳳嫺表示，院舍的基本月費因應不同地區或設施不同，由6千元至8萬2千元不等。另外亦有按金、行政費，床上用品、使用特別儀器的電費及雜費等，例如夏天開冷氣加收電費。根據投訴內容，雜項收費最多爭拗是尿片費，因為院舍有不同計算方法，有些收月費，亦有以每條尿片計算。

每年有10至20宗涉及院舍的投訴

黃鳳嫺在港台節目《千禧年代》表示，涉及院舍的投訴，每年有10至20宗，主要涉及價格及服務質素，例如不滿無為長者安排某些照顧服務，亦有涉及當長者離世，如何退回按金及雜費，她呼籲消費者選擇院舍要先了解環境、收費及照顧程度，再作出比較，亦要留意退住的條款。

李伯英：收費較高的院舍服務質素不同

香港安老及復康服務聯會主席李伯英表示，收費較高的院舍人均面積或空間會多些，設施及醫療器材亦有不同，部分有專業的護士或物理治療師，服務質素不同，消費者有權選擇，豐儉由人。