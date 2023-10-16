消委會｜紋身半永久化妝可致永久疤痕和感染 未有法例規管紋身師資格

本港不少男女會紋身或紋眉，而半永久化妝為繁忙的都市人帶來便利，每天能夠省卻不少化妝時間。然而，不論是為了愛美或是時尚喜好，市民應留意當中所引致的不同健康風險。

紋身可分為兩種，分別是傳統紋身和美容紋身，原理是使用電動的震動儀器，讓紋身針刺穿皮膚表層，繼而將特定墨水顆粒注入真皮層，令皮膚留下標記。傳統紋身一般通過使用浸有彩色墨水的針重複刺穿皮膚，令墨水在皮膚特定部位形成半永久性的圖案；而美容紋身即半永久化妝則包括常見的紋眉、紋眼線、或近年流行的「漂眉」和「霧唇」等，主要是以彩色色素注入眼睛周圍、眉毛或嘴唇，達至化妝的效果，一般可持續2年至6年。

用具不潔或會接觸他人血液染病

紋身的過程會使用針頭刺穿皮膚表層，假如針頭未經妥善消毒清潔便重複使用、紋身現場衞生環境欠佳，或之後傷口處理不當，市民便有可能會受到細菌或病毒感染，例如令紋身部位的皮膚呈現紅色、紫色或深棕色、紋身部位凸起或凹凸不平、痕癢、疼痛、腫脹、出現皮疹等。若發生嚴重感染，患者可能會發燒、出現開放性遺瘍、傷口流膿等情況。假如曾經發炎，康復後皮膚有機會形成疤痕、蟹足腫或肥厚性疤痕，令紋身部位的皮膚留有永久疤痕的風險。此外，如果紋身用具不潔或受污染，紋身者有可能接觸到其他人的血液，繼而感染可經血液傳播的疾病，例如乙型與丙型肝炎，和愛滋病病毒，後果可以相當嚴重。

墨水或含重金屬及致癌物質

紋身墨水可致敏或含重金屬及潛在致癌物質用於紋身的墨水一般含有彩色染料、溶劑、pH 調節劑、防腐劑和其他輔助物質，部分人的皮膚可能會對當中物質產生過敏反應。有研究指出，紅色的紋身墨水有較大機會導致皮膚過敏，若紋身後出現皮膚痕癢、紅腫和出皮疹等，患者應盡快求醫。

黑色深啡色墨水較常檢出多致癌物

根據海外研究，不少紋身墨水含有重金屬，大部分重金屬物質一經攝入便會積聚於體內，而攝入過量的重金屬可能會對不同器官造成損害。此外，黑色與深啡色紋身墨水較常檢出多環芳香烴（PAHs），當中不少已被定義為或是潛在的致癌物質；橙色或紅色墨水則較常檢出初級芳香胺（PAA），可改變人體的DNA結構，並引發癌症與其他病變。