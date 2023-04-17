消委會｜綠色按揭與傳統按揭僅優惠有別　渣打優惠最多工銀亞洲近乎零

消委會公布有關按揭計劃的調查結果，發現綠色按揭與傳統按揭僅優惠有別，更有部分銀行只有6千餘元現金回贈，貸款利率與傳統按揭相比基本上沒有分別；而市面上亦只有少數銀行有提供綠色按揭計劃。
渣打銀行優惠最多
渣打銀行提供最多優惠項目，多達5種；而工銀亞洲並無給予綠色按揭的申請人任何額外優惠。
消委會向本港20間銀行查詢，當中有10間銀行表示有提供綠色按揭，包括中銀、東亞、集友、花旗、星展、恒生、滙豐、工銀亞洲 、大眾及渣打；而另外10間則表示未有提供此類計劃。
而綠色按揭用作招徠的各種優惠，但消費者的實際獲益並不顯著，例如其中8間銀行專為綠色按揭計劃而設的現金回贈，最高僅由6,888元至1.2萬不等；另有1間銀行的綠色按揭現金回贈亦只有貸款金額的0.1%，相比貸款全期30年的利息支出，實為微不足道。
綠色按揭與傳統按揭僅優惠有別
消委會調查中，提供綠色按揭計劃的10間銀行，只部分專屬優惠，包括現金回贈、購物禮券、飛行里數獎賞、保費折扣、信用卡免年費、升級理財戶口等，惟均沒有給予客戶較傳統按揭計劃更為優惠的按揭利率。
而有提供綠色按揭10間銀行中，8間均有提供高息戶口（按揭存款掛鈎計劃），其中6間提供特惠利率的最高存款額為物業貸款的50%，當中1間規定最高存款額上限為200萬；餘下2間銀行則在固定年期內，將特惠利率的最高存款額調升至60%，其後則調回至50%，但消委會表示，這些優惠條款並非綠色按揭專屬，當中7間的條款更與傳統按揭計劃下的條款相同。
消委會：鼓勵業界提供更多實質優惠
消委會提醒置業人士，決定選擇哪種按揭計劃時，應著重比較按揭息率和整體利息支出，以及附帶的各項條款，不應只著重綠色按揭所帶來的短期額外優惠；同時又鼓勵業界推出更多與綠色建築相關的按揭產品，並提供更多實質優惠與誘因。
何為綠色按揭
綠色按揭計劃本質上仍是申請人將物業的業權抵押給銀行或財務機構，向這些機構取得借貸的財務安排。但與傳統按揭計劃相比，綠色按揭有兩項「綠色」要求：
- 只有獲得香港綠色建築議會頒發有效「綠建環評」（HKGBC BEAM Plus）新建/既有建築認證計劃「鉑金」級（Platinum）或「金」級（Gold）評級認證（見圖一）的物業才符合申請綠色按揭的資格。
- 申請人由遞交按揭申請、上載申請文件以至日常帳單管理，均須經網上辦理，以達致無紙化及減碳的效果。