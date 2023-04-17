消委會｜綠色按揭與傳統按揭僅優惠有別　渣打優惠最多工銀亞洲近乎零

消委會公布有關按揭計劃的調查結果，發現綠色按揭與傳統按揭僅優惠有別，更有部分銀行只有6千餘元現金回贈，貸款利率與傳統按揭相比基本上沒有分別；而市面上亦只有少數銀行有提供綠色按揭計劃。

渣打銀行優惠最多

渣打銀行提供最多優惠項目，多達5種；而工銀亞洲並無給予綠色按揭的申請人任何額外優惠。

消委會向本港20間銀行查詢，當中有10間銀行表示有提供綠色按揭，包括中銀、東亞、集友、花旗、星展、恒生、滙豐、工銀亞洲 、大眾及渣打；而另外10間則表示未有提供此類計劃。

而綠色按揭用作招徠的各種優惠，但消費者的實際獲益並不顯著，例如其中8間銀行專為綠色按揭計劃而設的現金回贈，最高僅由6,888元至1.2萬不等；另有1間銀行的綠色按揭現金回贈亦只有貸款金額的0.1%，相比貸款全期30年的利息支出，實為微不足道。