消委會｜維他命C精華素1款未檢出維C　101元貨媲美1580蚊貨(有片)

消費者委員會測試了17款標示含維他命C(又稱抗壞血酸)的精華液或美容液護膚品，其含量由沒有檢出(1款)至最高13%。12款有標示維他命C濃度的樣本中，其中10款的測試結果比標示的濃度低0.2%至6%，只有1款比標示值高1%；所有樣本中有5款沒有標示維他命C濃度，產品資訊透明度明顯不足。 消委會指，維他命C是近年備受愛美一族追捧的護膚品成分之一，產品標榜有抗氧化、抗衰老，以及美白淡斑等功效。今次測試的17款樣本主要購自百貨公司、零售店及美容用品專門店，每件零售價由101元至1,580元，每毫升或每克售價則介乎3.4元至52.7元，相差逾14倍，甚為懸殊。不過，今次測試結果發現售價最高1,580元的「ShinCeuticals」與最低101元的「The Ordinary」樣本均獲最高總評分5星，反映市場上平貴也有好選擇。

1 款樣本無檢測出維他命 C 消委會表示，是次測試檢測了各樣本的抗壞血酸含量，亦即維他命C濃度；至於其他維他命C衍生物的含量，基於現時未有相關方法去檢驗所有的維他命C衍生物，因此是次測試並沒有涵蓋這項目。測試結果發現，17款樣本中的「MISSHA」樣本沒有檢測出維他命C，其餘所檢出的濃度則介乎0.66%至13%。12款有在產品包裝上標示所聲稱的維他命C濃度，由6%至15.2%不等，惟當中10款的測試結果較標示濃度低0.2%至6%，但亦有1款比標示值高1%。接近三成樣本、5款樣本「Physiogel Scienceuticals」、「OOTD」、「樂敦CC MELANO CC」、PIXI」和「MISSHA」未有在包裝上清楚標明其維他命C濃度。 根據海外研究報告所指，介乎10%至20%濃度的維他命C較為穩定，同時容易穿透皮膚，繼而達至美白淡斑等效果。有5款包括「SkinCeuticals」、「DERMA LAB」、「DR.DENNIS GROSS」、「Laneige」和「Dermacept」樣本檢出的維他命C濃度介乎11%至13%，另有4款「Target Pro by watsons」、「ASDceuticals」、「CLINIQUE」和「La Roche-Posay」的濃度亦接近10%，屬理想範圍。然而，維他命C濃度並非愈高愈好，普遍研究亦指出，若維他命C濃度超過20%，會增加對皮膚帶來刺激的機會。

7 款樣本檢出香料致敏物 不少化妝品及護膚品均添加了香料，以提升產品的香味。所有樣本沒有檢出歐盟禁用香料致敏物質，惟超過四成包括「Laneige」、「Trilogy」、「Kiehl’s」、「Dermacept」、「樂敦CC MELANO CC」、「PIXI」、「MISSHA」(7款)樣本合共檢出7種歐盟限用的香料致敏物質，較普遍的香料致敏物質包括檸檬烯(5款)及芳樟醇(4款)，其含量均超過歐盟《化妝品法規》應作出標示的上限(0.001%)，惟只有3款樣本有在包裝上標示所有或部分相關成分。若對該等物質過敏或患濕疹的人士不知情而過量接觸相關產品內的致敏物質，有機會導致不同皮膚症狀，如過敏性接觸性皮炎及出現紅疹等。 過酸或過鹼的產品同樣會刺激、甚至傷害皮膚。根據歐盟《化學物質和混合物分類、標示與包裝法規》中所定義，酸鹼值低於2或高於11.5的物質，均屬具腐蝕性，有機會對皮膚造成化學性燒傷。17款樣本所量得的酸鹼值介乎2.7至6.4，全部屬安全範圍，當中10款樣本的酸鹼值為3.5或以下，有研究指較低酸鹼值(3.5或以下)有助增加抗壞血酸的穩定性及產品的油溶性，更易被皮膚吸收。

標示資訊透明度不足促改善 維他命C在接觸空氣、水分及光線後，其濃度會隨之下降，繼而影響產品功效，因此消費者須特別留意產品的生產期、濃度、開封前或後的使用期限等。惟有1款樣本沒有標示任何有效期資料，另有6款樣本未有以中文或英文標示詳細成分列表，資訊透明度欠理想。若產品含有可能致敏的物質或防腐劑，廠商應該明確標示該等成分，以免患有濕疹或過敏人士誤用而令身體產生不良症狀。此外，較高濃度的維他命C亦可能會引致過敏反應，產品應附有警告字句，提醒消費者如果用後不適，應立即停用並諮詢醫護人員意見。有3款樣本未有在包裝上註明該等警告字句。消委會促請各廠商積極完善產品包裝標籤，保障消費者健康。