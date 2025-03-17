消委會｜網上砌機留神4重點增保障　商戶宜改善兼容性與庫存資訊

消委會選取了10間有提供網上砌機服務商戶進行市場調查，並實試配置查詢服務，評估整體表現。結果顯示所有商戶均能在專屬砌機頁面提供足夠的零件資訊，惟體驗及方便程度各有差異。此外，有5間商戶未能容許或不保證送貨上門時可供即場測試電腦，如有產品問題需另行聯絡客服跟進。有見及此，消委會整合出4大砌機重點，並建議商戶改善服務安排。

建議 1 ：確認零件兼容性

「砌機」除了著眼價錢和硬件效能外，消費者亦需留意各零件是否相互兼容。消委會實試員查詢3組自選電腦配置，結果有一半商戶都能指出所有兼容問題；其餘5間商戶則分別有1或2個遺漏。此外，2間更主動指出「樽頸」問題，並按預算重整零件清單。消委會建議消費者在下單前，先向商戶查詢配置是否互相兼容，坊間亦有網站可供消費者查詢，可多加利用。若消費者對電腦硬件的認識較淺，可先考慮商戶提供的預設電腦組合，再按需要在原有配置上作修改。消委會又建議商戶進一步改善頁面設計，例如以不同顏色標示可兼容零件，並將關鍵規格置於產品名稱前端和末端。