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2025-03-17 11:00:34

消委會｜網上砌機留神4重點增保障　商戶宜改善兼容性與庫存資訊

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消委會建議網上砌機留神4重點增保障，商戶宜改善兼容性與庫存資訊。(Unsplash)

消委會建議網上砌機留神4重點增保障，商戶宜改善兼容性與庫存資訊。(Unsplash)

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消委會選取了10間有提供網上砌機服務商戶進行市場調查，並實試配置查詢服務，評估整體表現。結果顯示所有商戶均能在專屬砌機頁面提供足夠的零件資訊，惟體驗及方便程度各有差異。此外，有5間商戶未能容許或不保證送貨上門時可供即場測試電腦，如有產品問題需另行聯絡客服跟進。有見及此，消委會整合出4大砌機重點，並建議商戶改善服務安排。

建議1：確認零件兼容性

「砌機」除了著眼價錢和硬件效能外，消費者亦需留意各零件是否相互兼容。消委會實試員查詢3組自選電腦配置，結果有一半商戶都能指出所有兼容問題；其餘5間商戶則分別有12個遺漏。此外，2間更主動指出「樽頸」問題，並按預算重整零件清單。消委會建議消費者在下單前，先向商戶查詢配置是否互相兼容，坊間亦有網站可供消費者查詢，可多加利用。若消費者對電腦硬件的認識較淺，可先考慮商戶提供的預設電腦組合，再按需要在原有配置上作修改。消委會又建議商戶進一步改善頁面設計，例如以不同顏色標示可兼容零件，並將關鍵規格置於產品名稱前端和末端。

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建議2：下單前先查詢庫存

調查中6間商戶的砌機頁面清楚列明庫存狀況；1間以「加到購物車」或「訂購」按鈕反映；另1間則只在其他頁面展示，更容許將缺貨產品加入訂單；餘下2間則有部分產品未有標示「缺貨」。消委會提醒可直接聯絡商戶確認，並建議有關商戶改善網頁設計，清楚展示庫存狀況。

建議3：比對代理商認清水貨行貨

部分商戶會直接在網站作出正貨保證，另有商戶會於特定類型的產品再作標示。消費者可透過檢視產品詳情，特別是代理商名稱判斷產品來源。然而，部分水貨產品亦可帶有由其他代理提供的售後保養，價格或較行貨便宜。消委會建議消費者下單前要問清貨源，而商戶亦應主動說明，增加資訊透明度。

建議4：錄影開箱過程 留神零件損壞保障

消費者揀選零件後，除一間提供免費組裝服務外，其餘組裝收費相差逾3倍，有3間須達指定金額後才可免運費。有5間指不能保證可即場試機，另有4間表示送貨員可稍為等候方便即場試機。

此外，有7間稱會為運送途中損壞負責，有1間表明不會承擔任何損失，建議消費者自行投保，另1間則要求消費者聯絡商戶再作處理。另一方面，「有壞換新」一般保障期由7日至30日不等，然而部分商戶亦訂明若干類別的零件不受「有壞換新」保障。若因零件長期缺貨或無法換貨，過半數商戶承諾會全單退款，惟手續費未必可獲退還。

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消委會建議消費者在收貨時錄影整個開箱過程，檢查零件有否損壞，盡可能要求即場測試，萬一出現到貨已損問題，也可即時指出和記錄。商戶送貨時亦應配合這要求。

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