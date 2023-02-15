消委會｜網上緊急家居維修收費參差　插座短路索價近2.7萬

隨著互聯網普及，愈來愈多人習慣在網上及社交平台搜尋維修師傅，務求盡快維修家居妥當。惟消委會接獲投訴，指網上搜尋到的維修服務公司良莠不齊，部分收費參差，更慘變「工程價」，其中一宗插座短路個案，有維修公司索價近2.7萬元。消委會提醒市民，接受維修服務前，需確認服務條款，核對及保留單據，以作追討憑證。

該索價近2.7萬個案，是消委會接獲一名程小姐的投資，她因家中插座短路導致電箱跳掣，透過網上聯絡一間維修公司，對方報價維修費800元，但師傅上門後建議重造全屋電線及插座，工程需時3日及要3名技工，報價26,500元。投訴人繳付5,000元訂金後希望取消工程退訂，事後委託其他公司，結果只需5,000元已完成工程，兩者報價相差甚大，認為涉案公司有誇大收費之嫌。惟涉案公司拒絕退款，並向投訴人追收餘款。消委會最終建議投訴人以其他法律途徑追討。

座廁 淤塞報價1500變7500元 通渠後再塞

除懷疑誇大工程需要外，消委會亦接獲投訴指裝修效果成疑。消委會引述另一宗個案，指收到一名胡小姐的投訴，她的座廁因去水淤塞，上網找通渠公司，對方起初報價1,500元，上門後師傅指要以高壓槍清理堵塞物，報價增至7,500元，惟通渠兩日後座廁再次淤塞。投訴人亦在網上發現同類個案，認為涉案公司營商手法不良，向消委會求助，其後消委會聯絡涉案公司，對方指投訴人已簽署列明工程後不得追究的收據，拒絕退款或跟進。