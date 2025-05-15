消委會｜網購寵物店九成賣家或涉走私或無牌繁殖　統計近半貓狗患病或不良

消費者委員會聯同漁農自然護理署(漁護署)調查網購寵物及寵物釣魚詐騙問題，邀請本港註冊獸醫參與問卷調查，調查結果發現臨床上網購貓狗有較多出現健康狀況欠佳，比例明顯高於購自實體寵物店的貓狗；接觸13名網上賣家，發現約九成賣家疑涉內地走私或本地無牌繁殖或販賣等，可能構成公共衞生風險。 消委會和漁護署在今年1月至2月致函1,051名本港註冊獸醫邀請參與問卷調查，了解他們在過去12個月在臨床診治新購買貓狗的經驗及觀察，結果收回112份問卷，回覆率為10.7%。此外，消委會在今年1月至4月以神秘顧客形式從多個社交媒體平台揀選18個帳戶進行調查，並在當中疑似出售狗隻的相關帖文下留言，成功聯絡當中13個帳戶的帖文者或賣家，並查詢所出售的狗隻資料，包括來源、售價、證明文件和交收安排等。

網購貓狗患病比率較寵物店高 消委會表示，受訪獸醫指出，在過去12個月，每10隻求診的新購買貓狗中，平均有4.7隻狗和5隻貓從網上購買(包括社交媒體平台)，略高於購自寵物店的比例(每10隻中平均3.1隻狗和2.8隻貓)。另外，平均有2.2隻狗和2.2隻貓是從其他渠道獲得或來源不明。每10隻求診的網購貓狗中，平均均有5隻狗和5.5隻貓被發現患有疾病或處於不良狀態，比例高於購自寵物店的貓狗比例(每10隻中平均3.3隻狗和3.9隻貓)。以上呼吸道感染、腹瀉、犬病毒性腸炎等8種狗隻最常見的疾病為例，網購狗隻的患病比率(52%至86%)均顯著高於購自寵物店的狗隻(29%至78%)；至於網購貓隻最常患上的貓瘟、上呼吸道感染、皮膚感染等8種疾病，除了上呼吸道感染的比率與購自寵物店的貓隻相同(84%)外，網購貓隻患有其餘7種常見疾病的比率(56%至89%)亦較購自寵物店的貓隻(31%至78%)為高，其中以貓泛白血球減少症的患病比率差距最為明顯(網購：61.9%；寵物店：31.4%)。

約九成獸醫認同網購貓狗多來自不良賣家 調查亦顯示，逾9成網購貓狗於求診時欠缺適當疫苗接種紀錄(針卡)，亦曾有寵物主人所持的針卡沒有任何獸醫簽署及只有簡體字樣。至於網購貓狗被發現身體狀況較差、年齡及品種與主人描述不符等問題的比率(52%至85%)，亦明顯較購自寵物店的貓狗(24%至61%)為高。約9成受訪獸醫同意／非常同意網購貓狗中懷疑有相當比例來自不良賣家(93%)或環境惡劣的繁殖場／自家繁殖者(88%)；另有84%受訪獸醫同意／非常同意可能有相當比例的網購貓狗懷疑走私到本港，或會引入狂犬病等傳染病，構成公共衞生風險。

3 賣家聲稱「本地持牌繁殖」僅 1 家稱能提供「黃紙」 消委會成功聯絡的13個疑似出售狗隻的社交媒體帳戶以不同狗隻的可愛相片或影片為主，只有簡單描述，並沒有說明有關狗隻是否作出售用途，帖文者一般會要求留言人士以私訊形式作進一步溝通。其中5名賣家表示其出售的狗隻來自內地繁殖場或犬舍，部分賣家更指落單後最快翌日或2日內可從內地直送到港，但普遍沒有說明運送途徑。另有5名賣家自稱本地「私人繁殖」而非本地持牌繁殖者、3名賣家聲稱持有本地認可狗隻繁殖牌照，在3個聲稱「本地持牌繁殖」賣家中，只有1名賣家聲稱會在交收狗隻時提供俗稱「黃紙」的《狗隻繁育者聲明書》黃色副本，另外2名賣家表示未能提供或尚未申領「黃紙」，其餘10個包括5個聲稱出售內地繁殖及5個本地私人繁殖狗隻的賣家均未能提供出售狗隻的合法來源證明或相關文件。根據《公眾衞生(動物及禽鳥)(售賣及繁育)規例》，本港任何人士如欲出售狗隻，必須領有認可相關牌照或許可證；如售賣由本地持牌繁殖者合法繁育的狗隻，必須向購買者提供經漁護署加簽的「黃紙」。

網售狗隻普遍未植入晶片 相關牌照或許可證規定，所有供出售的狗隻必須已植入晶片，並經註冊獸醫接受至少2次防疫注射或出售狗隻時疫苗仍然有效，13賣家僅有3名聲稱「本地持牌繁殖」賣家表示所出售的狗隻已植入或將會植入晶片，其餘未有替狗隻植入晶片的賣家，部分聲稱在內地繁育的狗隻一旦植入晶片將無法運送到港，或訛稱本地私人繁殖的狗隻通常不會植入晶片。另外，並非所有賣家均有替狗隻注射疫苗及持有針卡，並有賣家聲稱狗隻從內地來港前已接種3針但仍可在港「補針」。

賣家「走數」或貨不對辦情況將難以追討 此外，11名賣家均聲稱設有14天至6個月不等的健康保證期，可更換發現健康問題的狗隻或退款，當中有3名賣家沒有說明能否全數退款或詳列保障範圍，而所有賣家均未能提供任何合約、理據或證明支持他們會兌現承諾。部分賣家的銷售手法亦值得消費者加以防範，包括只以語音形式回覆查詢，沒有文字紀錄；當買家表示若須考慮或認為狗隻不合適便會刪除之前發送的相片或影片紀錄；聲稱同一時間有多名顧客查詢並催促盡快作決定及完成交易等。消委會呼籲當局嚴厲打擊無牌販賣和非法走私寵物活動，同時提醒消費者，網購寵物時若遇上「走數」或貨不對辦情況將難以追討，因此應避免網購寵物及考慮以領養代替購買，杜絕寵物釣魚詐騙。