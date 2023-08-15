消委會｜網購平台膠袋收費混亂　欠「免膠袋」選項 (有片)

網購於近年愈來愈受歡迎，貨物直接送上門，固然方便但亦需要大量的包裝和膠袋。政府去年底實施膠袋徵費計劃，在不獲豁免的情況下，商戶向顧客提供膠袋需收取不少於1元。不過，消委會調查發現部分網購平台懷疑濫發膠袋及濫收膠袋費。消委會在今年6月至7月初在11間網購平台，進行了69次購物實測，發現當中只有7間平台列有膠袋相關收費資料，而共有37次實測中需要繳付膠袋費，但只有6次實測中提供的膠袋數量與費用相符，分別有7次和8次提供的膠袋數量少於及超出收取的費用。

消委會發現商戶收取的膠袋費和膠袋數量不符

有關使用的膠袋數量超出實收費用，當中消委會在「HKTVmall」訂購乾貨和濕貨，收取了2元膠袋費，但實質提供了3至6個膠袋。經「戶戶送」訂購6款濕貨，收取1.5元膠袋費，卻提供了2個膠袋盛載貨品。

另外，調查發現實測中有5次商戶沒有收取膠袋費卻提供膠袋，當中在「HKTVmall」訂購乾貨時，沒有收取膠袋費，店方有提示訊息指送貨員會回收膠袋，但送貨員並無回收，即是免費提供了膠袋給客戶。而在「百佳」和「一田」網購，同樣亦提供了免費膠袋。

部分網購平台則收取了過多膠袋費，消委會實測中透過「Foodpanda」購物，有14次收取了包裝費，但有5次沒有提供膠袋。而在「一田」的3次實測，收取了2元包裝費，同樣沒有提供膠袋。調查亦發現經4次透過「戶戶送」訂購「百佳」貨品，提供了1個膠袋，但最多曾收取了3元膠袋費。