消委會｜美容中心業務轉讓新舊商戶均有責任 市民追討時限僅1年

市面上的美容療程五花八門，不少美容中心需要客人預繳方式消費，購買不同套票，並需於指定時間內享用。但當美容院結業，業務轉讓時，客人於新商戶卻未必得到原定計劃的服務，甚至被游說加錢再購買。消委會表示，過往收到不少涉及美容服務的投訴，包括轉讓業務後出現消費者與商戶之間的爭拗。

個案一

一名投訴人在美容中心購買了面部美容、排毒及紋眼線療程。其後店舖經營權易手，新商戶聲稱未有添置投訴人在舊商戶使用的排毒儀器，推介轉用及增購其他美容套餐，但投訴人表示不欲再額外花費，於是提出將餘額轉為最普通的美容服務但被拒絕。職員最後建議投訴人支付約3,000元並扣減18次現有療程，以換取更高級的療程服務，否則不會再為投訴人安排預約服務。經消委會調停後，新商戶提出退還3,000元，但不再為投訴人提供預約服務。投訴人經衡量後認為追討過程困難，加上已不欲使用新公司的服務，故無奈妥協接受方案。

消費者有權向新舊商戶追討未消費餘款

而事實上，美容服務屬於「個人服務」，舊商戶不能藉業務轉讓企圖免除法律責任，若未能提供已購服務，消費者有權追討未消費的餘額。同時，根據明文法例，新商戶須承擔舊商戶有關業務的法律責任及債項，消費者可在指定時限之內要求新商戶退還款項。消委會提醒商戶在接手業務後應按照客戶意願，繼續提供餘下服務或安排退款，不可藉機要求消費者額外消費或單方面修改條款，又或意圖迴避應有的法律責任，否則不但嚴重損害商譽，更有可能面對訴訟風險。

在過去的訴訟個案中，法庭曾指出美容服務屬於「個人服務」，舊商戶即使已將經營權轉讓，依然有責任為消費者提供已購買的服務，不可藉此企圖免除法律責任。因此，新商戶不能在未取得消費者的同意下，堅持執行舊商戶與消費者之間的合約。此外，根據《業務轉讓（債權人保障）條例》（《條例》），新商戶亦須承擔舊商戶在經營有關業務時所欠下的債項和所產生的法律責任，消費者除了有權向舊商戶追討未消費的餘款外，亦可要求新商戶退款。因此，即使新商戶聲稱會繼續提供服務，消費者亦應先清楚了解是否有附帶條件，及服務是否與原先購買的相稱，才決定是否接受，或行使其退款的權利。