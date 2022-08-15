消委會｜舊衣回收非廢物收集 強調真正斷捨離由「斷」做起

消委會指，回收衣物服務有助延長衣物的使用壽命，促進環保，然而要達致可持續消費，消費者除可捐贈衣物外，更直接和有效的方法是從源頭減廢，按「需要」而非「想要」的理性消費，避免大量購買流行周期短、售價低，但不太耐用的「快時尚」成衣。消委會強調，要做到真正的「斷捨離」，消費者必須由「斷」做起，斷絕過度或不必要的消費，並提防不自覺地以「可回收」為由，繼續放任購買和囤積衣飾，不斷自製「捨」和「離」的衣物。

消委會於今年5月至6月，調查市面11間有提供衣物回收服務的機構，其中5間為連鎖服裝店，6間屬非牟利組織，非牟利組織當中有4間為民政事務總署其下「社區舊衣回收箱計劃」的管理機構，主要於港九新界的公眾地方放置回收箱，方便市民捐贈舊衣，但可回收的衣物無論在種類、新淨程度，和衞生水平均須符合一定條件；同時，如要上門回收，捐贈的衣物須符合一定數量。

香港人生活物質豐富，不少人每月花費不少在衣物服飾上，但近年「快時尚」當道，因售價便宜吸引，令不少人衝動消費，或有「買咗唔啱先算」、日後不合適再捐出或回收便不會浪費的想法。近年坊間確有不少機構提供舊衣回收服務，市民可將衣物捐贈。

可回收衣物的要求和條件不一

調查中發現，各機構對回收衣物的種類均有不同要求。儘管6間非牟利組織接收的衣物類型大多類同，包括衣服、手袋、背包，然而當中5間訂明不接收皮草、嬰幼兒服裝、床上用品等。個別機構更列明，不會回收鞋履及舊衣須為當季衣物，亦未必一年四季都會收集冬季服裝。至於5間連鎖服裝店中，只有2間服裝店回收任何品牌的服裝或運動衣物，另1間只接收自家品牌的產品，餘下2間因隸屬同一母公司，只接收自家和同公司品牌的衣服。此外無論是非牟利組織或是連鎖服裝店，一般都不接收內衣褲和襪子等貼身衣物、泳衣、制服、帶標誌的團體活動上衣等。消委會建議，市民在捐贈衣物前，應先瀏覽相關回收機構的網頁或社交媒體專頁，以在準備捐衣物時先了解清楚回收要求及資訊。

捐贈衣服要衛生 免污染回收箱

大部分機構對回收物品的新淨程度都有一定要求。參與調查的回收機構當中，3間非牟利組織表明捐贈的物品須達8成新或以上，5間（3間非牟利組織和2間連鎖服裝店）要求衣飾須沒有破損或污漬，另有4間（1間非牟利組織和3間連鎖服裝店）對衣物的新淨程度則沒有特定要求。同時，不少團體均反映曾在衣物回收箱內發現有污漬、發霉，或是帶濃烈異味的舊衣。消委會提醒，衞生惡劣的衣物一旦被放入密封的回收箱內，有機會污染其他舊衣，甚至令整箱衣物無法回收再用，不但有違個人捐贈的原意，更可能浪費了其他捐贈者的心意。雖然大部分回收機構都會為舊衣消毒，但消費者切勿將回收箱當作丟棄殘舊骯髒衣物的收集站，把舊衣送去回收前，須預先清洗，以確保衣物清潔衞生。

上門回收服務條件及收費各異

有別於連鎖服裝店，調查中絕大部分非牟利組織均有提供上門回收舊衣的服務，惟其免費上門的條件，或每袋回收衣物的收費差異頗大。例如4間機構要求捐贈者須捐贈至少3袋，至最高超過10袋的衣物，才可獲免費上門回收服務。若捐贈的物品未達相關數量，有機構會收取200元費用，以支持其社會及人道服務。另一例子是，有機構要求每箱衣物的回收費為500元，每次上門回收的衣量至少要達3箱，即最低消費為1,500元。此外，消費者在計算舊衣袋數量時，需注意不同機構對於「一袋」衣物的定義各異。消委會建議消費者在使用相關服務時，宜先了解不同機構的衣袋參考尺寸。同時，若上門地點較為偏僻、缺乏適當的泊車設施，或是路況欠佳，回收機構將視乎實際情況，決定會否提供上門回收服務。

新冠疫情反覆，近年衣物回收服務亦受到影響。調查發現，當疫情嚴峻時，在10間有設置舊衣回收箱或回收點的受訪機構當中，有4間非牟利組織會停止所有或個別的相關服務，1間連鎖服裝店則建議消費者暫停到門市捐贈；至於5間有提供上門回收服務的非牟利組織中，有4間會暫停上門回收。相反，有4間機構（1間非牟利組織和3間連鎖服裝店）聲稱不會因疫情而暫停任何回收服務。

有意捐贈衣物的消費者，可參考以下事項：