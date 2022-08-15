消委會｜舊衣回收非廢物收集 強調真正斷捨離由「斷」做起

香港人生活物質豐富，不少人每月花費不少在衣物服飾上，但近年「快時尚」當道，因售價便宜吸引，令不少人衝動消費，或有「買咗唔啱先算」、日後不合適再捐出或回收便不會浪費的想法。近年坊間確有不少機構提供舊衣回收服務，市民可將衣物捐贈。
消委會於今年5月至6月，調查市面11間有提供衣物回收服務的機構，其中5間為連鎖服裝店，6間屬非牟利組織，非牟利組織當中有4間為民政事務總署其下「社區舊衣回收箱計劃」的管理機構，主要於港九新界的公眾地方放置回收箱，方便市民捐贈舊衣，但可回收的衣物無論在種類、新淨程度，和衞生水平均須符合一定條件；同時，如要上門回收，捐贈的衣物須符合一定數量。
消委會指，回收衣物服務有助延長衣物的使用壽命，促進環保，然而要達致可持續消費，消費者除可捐贈衣物外，更直接和有效的方法是從源頭減廢，按「需要」而非「想要」的理性消費，避免大量購買流行周期短、售價低，但不太耐用的「快時尚」成衣。消委會強調，要做到真正的「斷捨離」，消費者必須由「斷」做起，斷絕過度或不必要的消費，並提防不自覺地以「可回收」為由，繼續放任購買和囤積衣飾，不斷自製「捨」和「離」的衣物。
可回收衣物的要求和條件不一
調查中發現，各機構對回收衣物的種類均有不同要求。儘管6間非牟利組織接收的衣物類型大多類同，包括衣服、手袋、背包，然而當中5間訂明不接收皮草、嬰幼兒服裝、床上用品等。個別機構更列明，不會回收鞋履及舊衣須為當季衣物，亦未必一年四季都會收集冬季服裝。至於5間連鎖服裝店中，只有2間服裝店回收任何品牌的服裝或運動衣物，另1間只接收自家品牌的產品，餘下2間因隸屬同一母公司，只接收自家和同公司品牌的衣服。此外無論是非牟利組織或是連鎖服裝店，一般都不接收內衣褲和襪子等貼身衣物、泳衣、制服、帶標誌的團體活動上衣等。消委會建議，市民在捐贈衣物前，應先瀏覽相關回收機構的網頁或社交媒體專頁，以在準備捐衣物時先了解清楚回收要求及資訊。
捐贈衣服要衛生 免污染回收箱
大部分機構對回收物品的新淨程度都有一定要求。參與調查的回收機構當中，3間非牟利組織表明捐贈的物品須達8成新或以上，5間（3間非牟利組織和2間連鎖服裝店）要求衣飾須沒有破損或污漬，另有4間（1間非牟利組織和3間連鎖服裝店）對衣物的新淨程度則沒有特定要求。同時，不少團體均反映曾在衣物回收箱內發現有污漬、發霉，或是帶濃烈異味的舊衣。消委會提醒，衞生惡劣的衣物一旦被放入密封的回收箱內，有機會污染其他舊衣，甚至令整箱衣物無法回收再用，不但有違個人捐贈的原意，更可能浪費了其他捐贈者的心意。雖然大部分回收機構都會為舊衣消毒，但消費者切勿將回收箱當作丟棄殘舊骯髒衣物的收集站，把舊衣送去回收前，須預先清洗，以確保衣物清潔衞生。
上門回收服務條件及收費各異
有別於連鎖服裝店，調查中絕大部分非牟利組織均有提供上門回收舊衣的服務，惟其免費上門的條件，或每袋回收衣物的收費差異頗大。例如4間機構要求捐贈者須捐贈至少3袋，至最高超過10袋的衣物，才可獲免費上門回收服務。若捐贈的物品未達相關數量，有機構會收取200元費用，以支持其社會及人道服務。另一例子是，有機構要求每箱衣物的回收費為500元，每次上門回收的衣量至少要達3箱，即最低消費為1,500元。此外，消費者在計算舊衣袋數量時，需注意不同機構對於「一袋」衣物的定義各異。消委會建議消費者在使用相關服務時，宜先了解不同機構的衣袋參考尺寸。同時，若上門地點較為偏僻、缺乏適當的泊車設施，或是路況欠佳，回收機構將視乎實際情況，決定會否提供上門回收服務。
新冠疫情反覆，近年衣物回收服務亦受到影響。調查發現，當疫情嚴峻時，在10間有設置舊衣回收箱或回收點的受訪機構當中，有4間非牟利組織會停止所有或個別的相關服務，1間連鎖服裝店則建議消費者暫停到門市捐贈；至於5間有提供上門回收服務的非牟利組織中，有4間會暫停上門回收。相反，有4間機構（1間非牟利組織和3間連鎖服裝店）聲稱不會因疫情而暫停任何回收服務。
有意捐贈衣物的消費者，可參考以下事項：
- 捐贈舊衣前，必須把衣物先行清洗和用袋包好，然後妥善放入回收箱或送到回收點。切忌把回收的物品放置於機構門前或回收箱旁，以防衣物被盜或被誤當成垃圾棄置；
- 不少回收的衣物會被送到東南亞及非洲等氣候炎熱的地區，惟當地對禦寒衣物的需求有限。市民可先把冬季衣物轉贈親友，如有剩餘才送去回收；
- 調查中過半數的非牟利機構會把回收的衣物送到其下的二手店舖或攤檔義賣，或在環保活動中將其分發或交換。消費者購買二手物品可減少浪費，支持可持續消費；
- 把舊衣丟棄前，應先考慮是否能重用、修補，或轉贈親友，盡可能延長衣物的使用壽命