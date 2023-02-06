消委會｜虎年十大消費新聞結果公布　MIRROR紅館騷實名制上榜　撞跌得得B事件僅居次位

消費者委員會主辦的「虎年十大消費新聞」選舉今天（6日）公布結果，膠袋徵費新聞登上榜首，多宗與疫情相關的新聞均進佔十大，其中 5 宗涉及快測包、航機安排、消費券及商戶結業；另外有2宗與網購相關，包括網購騙案急增及演唱會售票網擠塞。
撞跌得得B事件僅居次位，MIRROR紅館騷實名制上榜
至於有小童不慎撞跌「得得B」大公仔模型，被商戶索償3萬元事件，則被獲選為第2位，更同時獲公眾投選為「最離譜」消費新聞。消委會指出，投票結果反映，由抗疫至復常，消費者關注的新聞夾雜了疫情和其他多元化的議題。
其中紅遍全城的男團MIRROR紅館騷新聞，在今次新聞選舉亦得第5位，消委會表示，雖然過程遇上不少技術上的挑戰，但市場上能有新的銷售模式將有助締造更公平的消費環境，維護消費者權益。
「虎年十大消費新聞」投票結果和排名
- 膠袋徵費加至 1 元冷凍食品不獲豁免（票數：3,463）
- 男童挨跌「天線得得 B」模型須賠 3 萬惹爭議 店方終退款致歉（票數：3,315 ）
- 「0+3 」生效首月出境人數增 7 成 香港快運突取消多班已售機票航班（票數：3,199 ）
- 2022 年首 3 季網購騙案達 6050 宗 按年增逾 4 成（票數：3,159）
- MIRROR 紅館演唱會首試實名制 開售日系統擠塞 門票歷時約 11 小時售罄（票數：3,020）
- 快測包質素問題多收 48 宗投訴 消委會推網上搜尋器一查即知認可名單（票數：3,008）
- 航班熔斷機制致外傭供應緊張 月薪漲至 6500 元（票數：2,847）
- 第二階段消費券新增 BoC Pay 及 PayMe 兩支付平台（票數：2,682）
- 餅店 Crostini 突結業 苦主批事前仍賣餅卡 海關拘疑違商品例男董事（票數：2,641）
- 租管條例生效 首宗濫收劏房戶水費案 業主認罪被判罰 5000 元（票數：2,583）