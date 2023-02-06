消委會｜虎年十大消費新聞結果公布　MIRROR紅館騷實名制上榜　撞跌得得B事件僅居次位

消費者委員會主辦的「虎年十大消費新聞」選舉今天（6日）公布結果，膠袋徵費新聞登上榜首，多宗與疫情相關的新聞均進佔十大，其中 5 宗涉及快測包、航機安排、消費券及商戶結業；另外有2宗與網購相關，包括網購騙案急增及演唱會售票網擠塞。

撞跌得得B事件僅居次位，MIRROR紅館騷實名制上榜

至於有小童不慎撞跌「得得B」大公仔模型，被商戶索償3萬元事件，則被獲選為第2位，更同時獲公眾投選為「最離譜」消費新聞。消委會指出，投票結果反映，由抗疫至復常，消費者關注的新聞夾雜了疫情和其他多元化的議題。

其中紅遍全城的男團MIRROR紅館騷新聞，在今次新聞選舉亦得第5位，消委會表示，雖然過程遇上不少技術上的挑戰，但市場上能有新的銷售模式將有助締造更公平的消費環境，維護消費者權益。