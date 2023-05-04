消委會｜調查揭管理費每月平均1108元   樓宇老化料管理費持續上升

大部分業主每月都要為單位繳交管理費，但對管理費如何制定、管理費是否用得其所未必了解。消委會早前展開大型管理費研究，發現受訪業主每月管理費介乎200至3,700元，平均每月1,108元、每方呎2.7元。消委會估計，隨著樓宇老化，預計管理費會持續上升。

消委會早前抽樣調查414個物業的1,103個業主、96個業主組織和22個物管公司，並檢視249份公契、50份售樓書和分析30個新樓銷售資料。調查發現，管理費主要用於員工薪金，佔達四成；其次為維修保養，佔27.7%；清潔亦佔10.8%；其餘為行政（9.1%）、儲蓄基金（7.6%）和經理人酬金（4.3%）。而決定管理因素主要包括樓宇單位數量、服務性質和範圍、樓宇狀態、管理設施等。

逾九成七業主以無時間等理由不願加入業主組織

至於消委會於2012年至2022年間，共接獲694宗有關物管服務的投訴，涉款達3.93億元。當中價格或收費爭議佔49.3%，服務質素佔43%，其餘為維修保養服務（1.6%）和銷售手法（0.3%）。調查又發現，物管公司認為自己在大部分方面滿意度達71.4%至100%，惟業主和業主組織認為物管公司僅達43.7%至65.9%。惟調查中逾97%受訪業主都以「沒時間」、「沒興趣」、「年紀太大」等理由，不願加入業主組織。