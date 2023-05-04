消委會｜調查揭管理費每月平均1108元   樓宇老化料管理費持續上升

大部分業主每月都要為單位繳交管理費，但對管理費如何制定、管理費是否用得其所未必了解。消委會早前展開大型管理費研究，發現受訪業主每月管理費介乎200至3,700元，平均每月1,108元、每方呎2.7元。消委會估計，隨著樓宇老化，預計管理費會持續上升。
消委會早前抽樣調查414個物業的1,103個業主、96個業主組織和22個物管公司，並檢視249份公契、50份售樓書和分析30個新樓銷售資料。調查發現，管理費主要用於員工薪金，佔達四成；其次為維修保養，佔27.7%；清潔亦佔10.8%；其餘為行政（9.1%）、儲蓄基金（7.6%）和經理人酬金（4.3%）。而決定管理因素主要包括樓宇單位數量、服務性質和範圍、樓宇狀態、管理設施等。
逾九成七業主以無時間等理由不願加入業主組織
至於消委會於2012年至2022年間，共接獲694宗有關物管服務的投訴，涉款達3.93億元。當中價格或收費爭議佔49.3%，服務質素佔43%，其餘為維修保養服務（1.6%）和銷售手法（0.3%）。調查又發現，物管公司認為自己在大部分方面滿意度達71.4%至100%，惟業主和業主組織認為物管公司僅達43.7%至65.9%。惟調查中逾97%受訪業主都以「沒時間」、「沒興趣」、「年紀太大」等理由，不願加入業主組織。
消委會發現6大問題
- 業權份數涉及業主在投票權及管理費的分配，但其分配基礎缺乏透明度，未有詳細說明業權份數和管理份數分配的計算方法
- 難以獲得全體業主同意修改公契中的不公平條款，不公平條款會損害業主利益
- 發展商或大業主或管理委員會委員對物管事宜的潛在影響，尤其當涉及利益衝突問題，例如：選定或更換與其有關連的公契經理人/物管公司、服務供應商
- 物管公司的服務質素，包括財務風險和服務表現不佳
- 業主不積極參與物管事宜或不願意加入業主組織，業主組織、物管公司與業主之間溝通亦不足
- 業主缺乏物業管理知識及資訊。缺乏對樓宇未來維修和保養需求的規劃，管理費尤其是維修成本大幅上漲
消委會提出8大建議
- 提高業主分攤物業管理費的透明度
- 提供最新的物業管理信息，以增進公眾對該行業的了解和知識
- 以公平為原則，通過允許在大多數業主同意的情況下修改公契條款 (不包括業權份數的條款)
- 避免因過度參與物業管理決策而產生的利益衝突
- 以新科技和智能解決方案提高物業管理服務的效率
- 通過更有效的溝通促進業主積極參與物業管理活動
- 促進早日成立業主立案法團或業主聯手解決物業管理問題
- 為達致建築物的可持續性，特別基金要有合理充足的儲備維持以支付預期維修及保養開支