消委會︱調查近8成嬰幼兒小食含游離糖　增蛀牙和肥胖風險

消費者委員會檢驗市面37款列明適合嬰幼兒的小食，發現當中近8成樣本，其成分表標示有添加糖、濃縮果汁等游離糖來源，並不符合美英等地對於2歲以下兒童不應食用添加糖的食物的建議。另外有逾5成有提供糖含量的樣本，屬「高糖」食物。

香港衞生署、中國營養學會、美國和英國等地的衞生和保健部門均一致認為，不應在1歲以下的嬰兒食物中添加鹽。當中美英等地指出，2歲以下或4歲以下的幼童，不應進食添加了糖的食物和飲料。消委會在檢視市面上37款，列明適合嬰幼兒的小食樣本，當中近8成標示適合24個月以下嬰幼兒的樣本，其成分表標示有添加糖、濃縮果汁等游離糖來源，並不符合美英等地對於2歲以下兒童不應食用添加糖的食物的建議。

消委會檢視的37款小食中，包括7款米餅、5款泡芙、6款小蛋酥（又稱小饅頭）、13款其他穀類小食，及6款乳酪粒，每包的售價介乎$12.9至$74.9。然而樣本中有29款的成分表標示添加糖、濃縮果汁等游離糖來源，最小適用年齡均為24個月以下，不符美國及英國相關衞生機構的建議。25款樣本的糖含量絕對值（absolute numbers）於營養標籤或原包裝上標示，或由廠商提供資料，糖含量為每100克0至80.0克。根據食用分量，進食1份會攝取0至8.3克糖。

此外，在25款有提供糖含量的樣本中，有13款高於食物安全中心為一般食品（供滿36個月的 人士食用）所訂的「高糖」參考水平（每100克15克）。糖含量最高的1款樣本為乳酪粒小食，以每日攝取800千卡的1歲幼兒為例，1日內進食25克（即約1.3包），就會超出世衞建議的游離糖攝入量上限。餘下的12款樣本，雖然有在成分表列出糖或濃縮果汁等游離糖來源，惟未有其含量，消費者無從得知產品是否屬高糖。

部分食品未標示糖含量

雖然有12款樣本於成分表列出糖或濃縮果汁等游離糖來源，但沒有標示其糖含量，從其游離糖來源均排列於成分表頭3位，顯示游離糖的含量有機會頗高。另外在檢視的樣本中，有12款添加了鹽，其鈉含量標示值由每100克111毫克至900毫克。其中11款樣本的最小適用年齡為1歲以下，未能符合國際機構提出，不應在1歲以下嬰幼兒食物中添加鹽的建議。食品法典委員會規定供嬰幼兒食用的麵包乾和餅乾的鈉含量，不應超出每100千卡100毫克。然而鈉含量最高的1款米餅樣本，超出相關限量1.4倍，亦達為一般食品所訂的「高鈉」參考水平。

另外，3成樣本有添加鹽，家長應避免讓1歲以下嬰兒食用，其中1款樣本更屬「高鈉」食物，家長為嬰幼兒選購小食時，應留意其成分及營養標籤。調查亦發現，2款有提供糖含量的小蛋酥，和全部6款乳酪粒樣本，其糖含量是有提供糖含量資料的樣本中最高，含量達每100克30克以上。其餘4款沒有提供糖含量資料的小蛋酥樣本，其糖成分於成分表上皆排第2位，顯示其糖含量有機會頗高；另外，1款提子餅乾樣本於包裝上聲稱沒有添加糖或鹽，然而根據其成分表，該樣本已添加了11％屬游離糖來源的濃縮提子汁。

消委會提醒，口味偏好始於嬰幼兒時期建立，如進食過甜或過鹹的「重口味」食物，有機會影響成年後偏好較濃味的食物。高糖、高鈉的小食，普遍空有熱量，但營養價值甚低。長期過量攝取鈉，容易導致鈣質經尿液流失，影響骨骼成長。而攝取過多糖分，亦會增加蛀牙和肥胖的風險。

促政府訂立糖和鈉含量標準

消委會表示，根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，現時列明供36個月以下嬰幼兒食用的預先包裝食品，毋須於營養標籤上提供糖含量。因此消委會建議政府為相關食品訂立糖和鈉含量的標準，以保障嬰幼兒的健康。