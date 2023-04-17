消委會｜變頻式冷氣較定頻式省電近三成　「樂聲」「樂信」樣本能源效益較聲稱低 (有片)

消費者委員會測試了市面13款變頻式與定頻式的淨冷型「匹半」窗口冷氣機，發現變頻式樣本平均較定頻式的省電27%，各樣本之間的能源效率最多更相差達37.1%，當中評分最高分為珍寶、格力兩款窗口式變頻冷氣機，最低分則為富士電機窗口式定頻冷氣機。。另外，4款樣本雖然同獲1級能源標籤，惟能源效率最多相差達12.4%，當中2款的測試結果只屬2級。

零售商售價可相差最多千元 建議格價

消委會測試了13款俗稱「匹半」的淨冷型窗口式冷氣機樣本，其中10款為變頻式型號，售價大約由4,790元至9,780元，當中3款售價已包括基本安裝，其餘3款則屬定頻式型號，售價大約介乎5,340元至6,650元。測試結果顯示，絕大部分變頻式冷氣機的總評分都較定頻式樣本優勝，有2款變頻式樣本更獲最高的4.5分。由於不同零售商的價格可相差數百甚至千多元，因此消費者如果想購買性價比較高的型號，應細心比較格價。