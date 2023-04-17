消委會｜變頻式冷氣較定頻式省電近三成　「樂聲」「樂信」樣本能源效益較聲稱低 (有片)

消費者委員會測試了市面13款變頻式與定頻式的淨冷型「匹半」窗口冷氣機，發現變頻式樣本平均較定頻式的省電27%，各樣本之間的能源效率最多更相差達37.1%，當中評分最高分為珍寶、格力兩款窗口式變頻冷氣機，最低分則為富士電機窗口式定頻冷氣機。。另外，4款樣本雖然同獲1級能源標籤，惟能源效率最多相差達12.4%，當中2款的測試結果只屬2級。
零售商售價可相差最多千元 建議格價
消委會測試了13款俗稱「匹半」的淨冷型窗口式冷氣機樣本，其中10款為變頻式型號，售價大約由4,790元至9,780元，當中3款售價已包括基本安裝，其餘3款則屬定頻式型號，售價大約介乎5,340元至6,650元。測試結果顯示，絕大部分變頻式冷氣機的總評分都較定頻式樣本優勝，有2款變頻式樣本更獲最高的4.5分。由於不同零售商的價格可相差數百甚至千多元，因此消費者如果想購買性價比較高的型號，應細心比較格價。
「珍寶」較「富士電機」全年慳電37.1%
消委會指，國際上普遍以「製冷季節性表現系數」(CSPF)來表達冷氣機的製冷能源效率，其數值愈高，表示製冷能源效率愈高，亦即代表更省電。全部變頻式樣本的CSPF數值都較定頻式樣本高，10款變頻式的CSPF平均值為4.331，3款定頻式的CSPF平均值為3.163，推算出變頻式平均較定頻式節省27%電力。假設各樣本全年從室內抽出的總熱量相同，CSPF數值最高的變頻式「珍寶」樣本較最低的定頻式「富士電機」全年共省電37.1%。
獲1級能源標籤「樂聲」「樂信」能源效率只有2級
在強制性能源效益標籤計劃的要求下，冷氣機的CSPF數值需達4.50或以上，才獲釐定為1級能源效益級別。有4款樣本標示為最高的1級能源標籤，全部均屬變頻式型號，惟經測試計算後，該4款樣本之間的能源效率最多相差達12.4%，而當中2款「樂聲」和「樂信」的能源效率只相當於2級能源效益級別，不過仍在強制性能源效益標籤計劃及國際慣常做法容許的公差範圍，因此沒有違反相關要求。
建議供應商盡量為產品提供較長保用期
售後保養服務尤其重要，若維修保養費用過高或質素不佳，消費者自會萌生棄置的念頭，造成電器垃圾。是次測試的13款型號，供應商分別為用戶提供24個月至39個月的新機全機保用，而冷氣機內較耐用的壓縮機，則提供至少5年保用，有2款更分別提供10年及永久保用。有12款有提供續保，年費介乎200元至800元，1款完全不提供續保服務。至於保用期後如要上門檢查，市區用戶需支付340元至550元基本檢查費，偏遠地區收費則最高達1,530元，相當於該樣本新機售價的兩成。只有7款在續保期內不收取額外零件費，其餘5款則只會提供折扣。消委會呼籲供應商盡量為產品提供較長的保用期，以及較便宜的續保年費與維修費等。